Lilia Lemoine volvió a apuntar contra Villarruel: "Se comporta como la casta, entonces que se quede con la casta"

En medio de la interna libertaria, la diputadaratificó la posición del presidente Javier Milei al acusar a la vicepresidenta Victoria Villarruel de ser parte de la casta política y expresó que no la acepta "como libertaria".”, admitió Lemoine en declaraciones en TN donde aclaró que su malestar surgió por la falta de compromiso que tendría con el proyecto de país planteado por el liberalismo y aseugró: “No es que no la quiero, no es personal”.En ese sentido, manifestó:“Estamos todos, tenemos que luchar por los mismos objetivos, pelear. Hasta Patricia Bullrich se vino con nosotros y está dando una pelea en seguridad, entonces”.”, insistió Lemoine al tildarla de nefasta por ser parte de la casta y consideró que la vicepresidenta “se comporta como la casta, le gusta". "Entonces,”, lanzó.Lemoine criticó ciertas actitudes de Villarruel: “Empezando que se retrasó el tratamiento de la Ley de Bases por su desempeño”, recriminó al señalar que también habría contratado una agencia de publicidad para trabajar en su marca personal. “No había terminado de jurar el Presidente y ella ya tenía su propio logo”, apuntó.En línea con esto, la diputada libertaria acusó a Villarruel de “sonreírle al kirchnerismo” y “decir lo que le convenga” para mantener una imagen positiva. “Eso está mal, cuando uno está al lado de alguien está en las buenas y en las malas, no está en las buenas nada más”, sentenció, para después comparar que el resto de los integrantes del gobierno se arriesgaban al tomar “decisiones antipáticas, pero que son necesarias para crecer al largo y mediano plazo”.Sobre una posible recomposición en la relación entre el Presidente y su vice, Lemoine expresó: “No le creo nada, porque una vez es error, dos veces es coincidencia, tres veces es un patrón y”."Que siga como vicepresidente tocando la campanita del Senado y firmando los decretos que el Presidente le indique cuando esté ausente en un viaje por trabajo”, le pidió a la vicepresidenta al tiempo que consideró que su función debería estar acotada a eso aunque “no lo entienda”.De cara a las legislativas, Lemoine no descartó la posibilidad de que Karina Milei pudiera postularse, pese a que consideró que no sería fructífero para el partido “si el puesto al que ella accede es limitante de su capacidad". En ese sentido, apuntó que no creía "que ella vaya a meterse en un cargo donde no pueda hacer todo lo que hace en este momento”.“Es importante lo que ella decida porque no es una pieza que alguien pone en el tablero,”, apuntó sobre la hermana del Presidente.Y manifestó su deseo de ganar en los comicios para sumar más bancas oficialistas en la Cámara de Diputados y Senadores.“Tenemos que ir por todo para que las cosas se hagan bien, necesitamos que se hagan bien, quedamos muy empobrecidos”, señaló y consideró que es necesario “para que el kirchnerismo deje ser una máquina de impedir porque si fuera por ellos, ya tendríamos de vuelta el déficit fiscal”.Al respecto, remarcí que hay dirigentes del radicalismo y del PRO que “se dieron cuenta”. “Hay una inversión en los valores de la sociedad, pero”, subrayó.