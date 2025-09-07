"Toma, el 3 por ciento para Karina": el chiste que le hicieron al hermano de Adorni

El episodio ocurrió en el Colegio Nacional de La Plata, donde Adorni votó este domingo como primer candidato de LLA en la Octava sección. Mientras aguardaba su turno, un militante se le acercó para pedirle una foto. Con la sonrisa lista para la cámara, Adorni no advirtió la trampa: el hombre le alcanzó un billete y le lanzó la frase que ya se convirtió en un clásico de la campaña: “Acá le dejo para Karina, el 3 por ciento, ¿le parece? Le dejamos a Karina”.

La reacción fue inmediata: la cara del hermano del vocero se transformó y, cabizbajo, se retiró del lugar. “Ustedes son delincuentes, se meten con los jubilados, con los pensionados”, lo increpó el militante, mientras los acompañantes de Adorni intentaban contener la situación e invitar al bromista a retirarse.La escena se suma a otros episodios similares que se repiten desde hace semanas y que incomodaron a distintos referentes libertarios en plena calle. En Vicente López, incluso, a la propia secretaria general de la Presidencia le dejaron escrito “3%” al lado de su nombre en el padrón pegado en la puerta de la escuela donde votó.