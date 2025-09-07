07.09.2025 / FENOMENO POPULAR

"Toma, el 3 por ciento para Karina": el chiste que le hicieron al hermano de Adorni

Francisco Adorni, candidato de La Libertad Avanza en La Plata y hermano del vocero presidencial, volvió a ser blanco de la burla que persigue al oficialismo durante toda la campaña. Un militante lo hizo posar para una foto y le entregó billetes destinados a “Karina”.




El episodio ocurrió en el Colegio Nacional de La Plata, donde Adorni votó este domingo como primer candidato de LLA en la Octava sección. Mientras aguardaba su turno, un militante se le acercó para pedirle una foto. Con la sonrisa lista para la cámara, Adorni no advirtió la trampa: el hombre le alcanzó un billete y le lanzó la frase que ya se convirtió en un clásico de la campaña: “Acá le dejo para Karina, el 3 por ciento, ¿le parece? Le dejamos a Karina”.

La reacción fue inmediata: la cara del hermano del vocero se transformó y, cabizbajo, se retiró del lugar. “Ustedes son delincuentes, se meten con los jubilados, con los pensionados”, lo increpó el militante, mientras los acompañantes de Adorni intentaban contener la situación e invitar al bromista a retirarse.

La escena se suma a otros episodios similares que se repiten desde hace semanas y que incomodaron a distintos referentes libertarios en plena calle. En Vicente López, incluso, a la propia secretaria general de la Presidencia le dejaron escrito “3%” al lado de su nombre en el padrón pegado en la puerta de la escuela donde votó.

El “3% para Karina” se está transformando en un símbolo del malestar social con las coimas que salpican a la hermana del presidente y en una marca de burla que los militantes peronistas replican con creatividad cada vez que un libertario se expone en público.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

4

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

5

Diputados citaron a Karina Milei para que dé explicaciones sobre los últimos audios que trascendieron

Más notas de este tema

Se consolida la unidad: la foto del abrazo de Sergio Massa y Axel Kicillof tras conocerse los resultados

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Se consolida la unidad: la foto del abrazo de Sergio Massa y Axel Kicillof tras conocerse los resultados

Contundente triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires con el 46,93% de los votos

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Contundente triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires con el 46,93% de los votos

Optimismo en el búnker de Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Optimismo en el búnker de Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.