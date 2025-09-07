"Toma, el 3 por ciento para Karina": el chiste que le hicieron al hermano de Adorni

Francisco Adorni, candidato de La Libertad Avanza en La Plata y hermano del vocero presidencial, volvió a ser blanco de la burla que persigue al oficialismo durante toda la campaña. Un militante lo hizo posar para una foto y le entregó billetes destinados a “Karina”.
