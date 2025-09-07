07.09.2025 / ELECCIONES 2025

Elecciones bonaerenses: ya votó el 30 por ciento del padrón


La participación ciudadana crece en la provincia de Buenos Aires en una jornada marcada por el clima templado y el desarrollo normal del acto electoral.





Según datos oficiales de la Junta Electoral, hacia las 12:30 ya había sufragado el 29,74% del padrón bonaerense. Con el correr de la tarde se espera un incremento en la concurrencia a las escuelas, siguiendo la tendencia habitual de mayor afluencia en las últimas horas de la jornada.

La elección se lleva adelante con padrón nuevo elaborado mediante inteligencia artificial y con el tradicional sistema de lista sábana. Desde temprano se registró un movimiento constante en los principales distritos del Conurbano y del interior provincial.

Dirigentes de distintos espacios políticos llamaron a la ciudadanía a acercarse a las urnas. “Hay que venir a votar”, remarcó Guillermo Montenegro, al tiempo que Mayra Mendoza bregó por "la participación ciudadana". Mientras, desde el oficialismo nacional Leila Gianni buscó minimizar el impacto de los escándalos de corrupción en el Gobierno al asegurar que “no van a afectar para nada”.

La provincia de Buenos Aires define hoy una elección clave, donde el peronismo de Fuerza Patria y La Libertad Avanza miden fuerzas en un escenario atravesado por la crisis económica y las denuncias que golpean al oficialismo nacional.

