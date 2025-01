Tensión entre Milei y Villarruel: venció el congelamiento de dietas y los senadores pasan a cobrar 9,5 millones de pesos

Con el fin del 2024 también terminó la resolución que mantenía las dietas de los senadores congelados, desde este enero ya está activo el aumento paraLa resolución que frenaba las subas no fue renovada, lo que derivó en la aplicación de la actualización.mientras la vicepresidenta y titular del Senado; Victoria Villarruel aseguró que no podía hacer nada. Ya existen varios pedidos de legisladores para revertir este aumento, lo que solo sería viable si la resolución es prorrogada antes de que se realicen los pagos, programados para mediados de mes.Hasta ahora, los senadores cobraban 8 millones de pesos brutos, cifra que había sido establecida tras una controvertida sesión en abril del año pasado, cuando aprobaron una cuadruplicación de sus ingresos. Con el nuevo ajuste,Y es que, a diferencia de la Cámara Baja, los aumentos de dietas en el Senado no se aplican automáticamente, ya que no están vinculados a las paritarias de los trabajadores legislativos. En este caso, las dietas se calculan en base a módulos: 2.500 para el sueldo base, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo. El valor de los módulos se actualiza regularmente, pero el congelamiento de los últimos meses mantuvo los ingresos sin cambios.Villarruel enfrentó presiones desde la Casa Rosada para prorrogar la suspensión de los aumentos. Pero se mantuvo firme e insistió en que la decisión debía ser tomada por los senadores reunidos en una sesión.Al respecto, Milei había apuntado contra los legisladores:Dos veces lo hicieron". "Y después tenemos un impostor (Francisco Paoltroni) que hablaba de principios y lo tuvimos que echar”, repudió sobre uno de los soldados de Villarruel.En una entrevista con Neura, el Presidente había sido consultado sobre si la vicepresidenta podría retrotraer los aumentos de la Cámara alta y había criticado:“Qué se yo. Yo no estoy en esa silla. Yo estoy en la silla eléctrica”, comparó.