Empresario hotelero ligado al PRO pidió el regreso del PreViaje y Ahora 12 ante la caída de reservas para la temporada de verano 2025

En el marco de la temporada de verano 2025, el vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cariló, Mauro Moyano, aseguró que el Gobierno nacional "no muestra ninguna preocupación" ante la situación que atraviesa el sector y pidió por el regreso de los extintos programas Previaje y Ahora12.En diálogo con Futurock, Moyano indicó que "la temporada viene muy rara, muy lenta" y aseguró que si bien "no es ninguna novedad la crisis", alertó que "la clase media es cada vez más chica"."Los comerciantes tenemos muchas menos reservas, estamos arremangados y luchándola", manifestó y resaltó que hay "un 20% menos de reservas que la temporada anterior, que tampoco fue buena".Según la Cámara Argentina de Turismo (CAT), las reservas de la Costa Atlántica, a días del arranque de enero, se encontraban apenas en un 50% promedio en los principales destinos, Mar del Plata incluido.Ante este panorama, el empresario -dueño de un hotel en una zona que suele ser visitada por familias y turistas de clase media-alta y alta-, pidió que el Gobierno nacional lleve adelante políticas para promover el turismo interno. "En otras épocas tenías facilidades, como el 'Ahora 12', que ahora ya no están. Hemos pedido que nos acompañen con Ahora 12 o Previaje, que era la llave que abría la puerta", remarcó Moyano."A nivel nacional hemos pedido ayuda y vino el secretario de Turismo, Scioli, que parecía el secretario de Turismo de Brasil", planteó.Lo llamativo es que Moyano muestra en sus redes sociales fotos y videos tanto del diputado del PRO y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza, como de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ambos con una visión muy lejana a las políticas que él mismo está exigiendo.