Milei recibirá a González Urrutia, excandidato a presidente de Venezuela y la familia del Gendarme detenido teme que complique las cosas

Javier Milei recibirá en Casa Rosada a Edmundo González Urrutia, excandidato a presidente de Venezuela El presidente este sábado al excandidato Edmundo González Urrutia, quien aseguró haberle ganado a Nicolás Maduro en unas polémicas elecciones marcadas por las denuncias cruzadas de fraude.La noticia, confirmada por fuentes del Gobierno al canal C5N, se conoció el mismo día en que el gobierno de Venezuela ofreció una recompensa de u$s 100.000 por información sobre el paradero del referente opositor y 8 días de la asunción presidencial en la que el actual mandatario comenzará su tercer mandato.Milei fue uno de los primeros presidentes en reconocer la supuesta victoria de González Urrutia el pasado 28 de julio al denunciar al chavismo por fraude masivo. Esa decisión provocó la expulsión del cuerpo diplomático argentino de Venezuela. El encuentro con el dirigente opositor intensificará la tensión entre ambos países, en medio de la disputa por la detención del gendarme Nahuel Agustín Gallo.Este jueves la Cancillería argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la "detención arbitraria y desaparición forzada de Nahuel Gallo". "La República Argentina informa que ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela, señalando al fiscal general Tarek William Saab en el marco de este caso", señaló el escrito.El mismo, continuó: "Este hecho constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI". "El Gobierno argentino continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional".María Alexandra Gómez, la esposa del gendarme detenido en Venezuela Nahuel Gallo, manifestó su preocupación por el encuentro al considerar que podría complicar la situación de su esposo. "Me da muchísimo temor porque obviamente la situación de Nahuel desde el primer momento nunca fue política. Nahuel no venía a desestabilizar Venezuela, simplemente tenía ganas de conocer el país porque yo le mostraba por videollamadas, su hijo jugando en la playa y él decía que quería muchísimo eso", expresó la mujer en diálogo con Radio con vos."No quiero que llegue y se mediatice de la manera incorrecta, nosotros nunca hemos sido de querer esto. Me da muchísimo miedo, no quiero que pase, pero esperemos que las decisiones sean las correctas", agregó la pareja del gendarme detenido desde el 8 de diciembre en Venezuela ante la acusación de "espionaje y conspiración".