Llach contradijo a su jefe Sturzenegger y criticó a Milei: Santi Caputo hizo que los trolls pidan su cabeza

El 2025 comenzó con fuertes tensiones dentro del equipo económico de Javier Milei, luego de que Lucas Llach, asesor del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, desafiara públicamente a su jefe y criticara las políticas del presidente. La disputa se intensificó cuando Santiago Caputo, un aliado cercano de Sturzenegger, activó a su ejército de trolls en redes sociales para atacar a Llach, quien se vio envuelto en una polémica que lo relaciona con un tuit de 2023 donde se burlaba de las propuestas de Milei.

La situación escaló cuando uno de los trolls más destacados, conocido como "Traductor Te Ama", citó un tuit antiguo de Llach en el que se burlaba del ajuste económico propuesto por Milei, acusando a las políticas del presidente de ser inconsistentes con sus promesas de campaña., habría respondido Llach, según La Política Online, profundizando la confrontación con los seguidores del gobierno.En un intercambio en Twitter, el economista confirmó su desconfianza hacia el relato oficial del ajuste económico. Ante los ataques, Llach no dudó en responder con ironía, cuestionando la veracidad de las políticas económicas del gobierno y sugiriendo que las medidas de ajuste no impactaron lo suficiente sobre el sector público, tal como había prometido Milei en campaña.En una reciente exposición, el ministro de Desregulación reveló que el modelo económico implementado por Milei es, en realidad, un plan diseñado por el PRO y no el modelo libertario que el presidente prometió a sus votantes. Según Sturzenegger, incluso Patricia Bullrich había anticipado la implementación de este modelo durante la campaña electoral, dejando claro que el verdadero poder detrás de las decisiones económicas proviene del PRO y no de los libertarios.