Informe: los precios de alimentos y bebidas subieron en la primera semana de enero

Mientras el gobierno apuesta a mantener la inflación por debajo del 3% en enero, una consultora relevó un salto en los precios de los alimentos y bebidas en la primera semana del 2025.Un reporte de la consultora LCG -que releva precios de 8.000 alimentos y bebidas de cinco grandes supermercados- indicó que el año arrancó con una suba del 1,2% en rubros alimenticios, después de no presentar variaciones en el último tramo de 2024.A la espera del dato oficial de diciembre, que se dará a conocer el próximo martes 14 de enero, desde el oficialismo confían en que el índice inflacionario seguirá por debajo del 3% y que durante 2025 mantendrá una tendencia a la baja.Sin embargo, el comportamiento de los precios de alimentos y bebidas en los primeros días del año ponen en duda las expectativas del Gobierno.Más del 45% del aumento semanal lo explicó el rubro Bebidas, con un incremento 3 veces mayor al promedio.También tuvieron peso en la incidencia semanal los Productos de panificación, cereales y pastas y las Carnes.Estos aumentos, sin embargo, fueron parcialmente compensados por Verduras, con una fuerte caída de precios, y Frutas.Además, se registró una sensible reducción en los productos sin variación de precios: -15 pp en una semana (71% del total relevado).Además, el informe destaca que la variación promedio de las últimas cuatro semanas del índice sin Carnes sería levemente negativa, del 0,1%.Las consultoras económicas que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que difunde el Banco Central estimaron una inflación mensual de 2,9% para diciembre.Este número, que presentaría un rebote en relación al dato de noviembre, igual sería bienvenido por el gobierno, ya que el último mes del año suele presentar subas por las fiestas de fin de año y que la cifra no rompió el techo del 3% aún con varias correcciones de tarifas.Si se cumple ese pronóstico, el Gobierno lograría mantener el IPC a un nivel similar al del crawling peg, por lo que bajaría el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial a mediados de enero.