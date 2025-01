Salta: Sáenz reclamó a la ANSES que anule los beneficios sociales a extranjeros que no viven en el país

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, pidió a la Administración Nacional del Seguro Social (ANSeS) que realice un relevamiento para determinar cuántos extranjeros que no residen efectivamente en el país perciben algún tipo de beneficio."No hay que olvidar que acá se hace una cuadra y ya se cruzó el país. Y podemos ver en los cajeros de las fronteras las filas de extranjeros cobrando estos beneficios cuando tenemos jubilados que cobran la mínima, están pasando hambre y no tienen para comprarse los remedios", sentenció Sáenz.Frente a ese escenario, el mandatario salteño planteó: “Tenemos que transparentar los recursos que son escasos, para garantizar que lleguen a los ciudadanos argentinos que realmente lo necesitan”.Y reiteró: “Muchos extranjeros cruzan la frontera, cobran beneficios como la AUH y se vuelven a sus países, dejando fuera de la economía local esos fondos”.Luego de establecer el cobro de la atención médica para extranjeros no residentes, Sáenz consideró que "es hora de priorizar a nuestra gente" por lo que planteó que la ANSeS debería realizar un relevamiento de la cantidad de extranjeros -muchos con doble residencia- que cobran distintos planes sociales.Sáenz enfatizó en que es necesario que el organismo nacional revise esta situación y que se analice las residencias realmente "concretas" para determinar que quienes reciben los beneficios acrediten que viven, trabajan y pagan impuestos en el país.La iniciativa va en línea con la decisión de cobrar la asistencia sanitaria a extranjeros que el gobernador salteño adoptó el año pasado. “Empezamos a cobrarles y cayó un 95% la atención de los extranjeros en nuestra provincia, lo que permitió un ahorro importante que va a permitir que los próximos días tengamos 14 ambulancias nuevas, y estamos llamando para comprar 20 más para repartirlas y distribuirlas en todos los rincones de la provincia”, indicó Sáenz.