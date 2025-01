Los polémicos insultos de Lemoine contra una libertaria en redes sociales: "Sobame la quena" y "sacutite la entrepierna"

La interna que atraviesa al gobierno de Javier Milei se hace cada vez más visible, y en este contexto, la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, se vio envuelta en un escándalo luego de un cruce con una seguidora de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Este nuevo enfrentamiento se enmarca en las tensiones que han ido creciendo dentro del oficialismo, con Lemoine tomando la delantera en una serie de declaraciones polémicas.

La disputa comenzó cuando la usuaria, conocida por su apoyo a Villarruel, decidió cuestionar públicamente a Lemoine en las redes sociales. En su mensaje, Speroni enumeró una serie de puntos que utilizaba para criticar a la diputada libertaria. Sin embargo, la respuesta de Lemoine fue más allá de la simple réplica política. En lugar de un argumento medido, la diputada optó por utilizar insultos directos, lanzando comentarios muy fuertes y con connotaciones sexuales.Entre las frases más escandalosas, Lemoine escribió: "Sacudite la entrepierna, a ver si se te sale la arena", dejando en claro que no estaba dispuesta a ceder ante las críticas. La repercusión de este intercambio se extendió rápidamente por las redes, generando un intenso debate sobre la forma en que los políticos deben manejar los conflictos en público.El cruce no solo reflejó la aguda confrontación entre Lemoine y una figura cercana a Villarruel, sino que también desnudó las disputas internas dentro de La Libertad Avanza. Este episodio se suma a una serie de tensiones que, desde hace tiempo, han venido marcando la relación entre las distintas figuras del gobierno de Milei, en particular entre la vicepresidenta y otros miembros del sector libertario.