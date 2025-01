El Gobierno de Milei insiste con la eliminación de las PASO, pero todavía no tiene "apoyo suficiente"

El gobierno de Javier Milei ratificó este lunes que buscará "eliminar" las PASO y no suspenderlas como aconseja el PRO, y planea llamar a sesiones extraordinarias del Congreso para abordar ese tema "a fin de mes o a principios de febrero".Así lo planteó uno de los principales funcionarios libertarios con despacho en la Casa Rosada ante un grupo de periodistas acreditados. "No queremos la suspensión de las PASO, queremos la eliminación, no lo vamos a negociar. Lo más probable es que se trate en extraordinarias, que supongo que se convocarán para fin de mes o la primera quincena de febrero a más tardar", dijo esta fuente a Noticias Argentinas.En las últimas horas había trascendido que en los bloques de la oposición, sobre todo el PRO y Unión por la Patria, predomina la idea de suspenderlas por única vez, y resisten votar la eliminación para siempre de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).De hecho, el PRO impulsa la suspensión de las primarias en la Ciudad, en el marco de su iniciativa de desdoblar los comicios de los nacionales.Durante este lunes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también volvió a la carga con la postura del oficialismo de la necesidad de eliminarlas: "No hay que someter a los argentinos al costo de las PASO que no sirven para nada"."Es un conflicto que deberían resolver los partidos, porque someter al pueblo a ir a votar y a soportar un costo de 200 millones de dólares es una locura para unas PASO. Por eso, el Gobierno está planteando, con responsabilidad, eliminarlas", continuó.Al respecto, Francos admitió que aún no han conseguido "el apoyo suficiente" para aprobar esta iniciativa en el Congreso, pero remarcó que el oficialismo va "a insistir" para lograrlo.