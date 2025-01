Salarios: prorrogan una medida que pone techo a las paritarias de los estatales

Hace rato no quedan dudas. Aunque en campaña prometió que el ajuste lo pagaría "la casta", lo cierto es que el mayor peso de las medidas que está impulsando Javier Milei desde hace más de un año está recayendo sobre las espaldas de los jubilados, trabajadores y sectores más postergados de la sociedad. En el inicio de este nuevo año la estrategia sigue siendo la misma y ahora volvió a apuntar contra los salarios de los estatales.Así quedó plasmado en la Decisión Administrativa 1/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo y su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Allí el gobierno libertario prorrogó por un año la vigencia de la Decisión Administrativa 28/2024 que adoptó Milei apenas iniciada su gestión y por la cual condiciona las subas de salarios de los trabajadores estatales a los presupuestos de cada dependencia.La medida, que funciona como un techo a las paritarias, se torna todavía más significativa cuanto se tiene en cuenta que en este año Milei gobernará con el Presupuesto 2023, es decir con presupuestos totalmente desactualizados frente a la inflación acumulada en los dos últimos años y que el Gobierno actualizará (o no) de manera discrecional.De acuerdo con la Decisión Administrativa 1/2025 de esta manera se busca garantizar la “equidad salarial” y mantener la “homogeneidad en la negociación de salarios” a lo largo del año fiscal 2025. Según se argumenta en el texto, estas directrices permiten optimizar los recursos del Estado y seguir avanzando hacia el equilibrio fiscal. "La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público continuará desempeñando un papel central en la evaluación y análisis de las condiciones salariales para garantizar un enfoque coordinado en las negociaciones colectivas", señala la norma.Y subraya que las jurisdicciones y organismos descentralizados, así como las empresas y sociedades del Estado, están obligados a negociar los incrementos salariales únicamente dentro de las previsiones presupuestarias vigentes. De igual forma, se enfatiza que cualquier actualización en las retribuciones del personal debe estar sujeta a la aprobación previa de los órganos competentes en la materia, incluyendo la Comisión Técnica Asesora. Además, se recuerda que las convenciones colectivas deben respetar los procedimientos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo y otros marcos legales aplicables.Antes del fin de 2024, el gobierno de Milei convocó a los gremios de los estatales para discutir las paritarias para el año que acaba de comenzar. No hubo acuerdo y se espera que en la segunda quincena de enero vuelvan a encontrarse. Desde el lado sindical expresaron que la Casa Rosada mantiene su estrategia de retardar los incrementos, porque de esa manera podrá “seguir ajustando los salarios” y afirman que no hubo ninguna oferta concreta. Por ese motivo decidieron “aceptar el cuarto intermedio con el único propósito de que esta instancia se mantenga abierta y, por lo tanto, cualquier posible aumento impacte con los haberes de enero”.Desde ATE sostienen que desde la llegada de Milei al poder, la pérdida del poder adquisitivo de los estatatles fue del 40%, calculado en base a la inflación acumulada (112% en noviembre) y de los acuerdos salariales (73% al mismo mes). En el oficialismo pretenden que los aumentos se mantengan, como a lo largo de todo 2024, por debajo de la inflación. Es decir, pretenden seguir licuando salarios.