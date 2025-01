El escritor amigo de Milei, Nicolás Marqués, cruzó a Esteban Bullrich con un repudiable comentario

Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar. — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) January 6, 2025

En las últimas horas, un cruce en redes sociales entre Esteban Bullrich y Nicolás Márquez -escritor, conferencista, abogado y biógrafo de Javier Milei- se viralizó en X, especialmente, por el despreciable comentario del libertario al exministro de Educación."Un día como hoy, hace 15 años, asumía el cargo de Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Un enorme honor y orgullo. Gracias @mauriciomacri. Como siempre digo, la educación nos une y nos encuentra trabajando en el presente con la mirada puesta en el futuro", escribió el también exsenador en su cuenta de X, lo que fue respondido por Márquez sin ningún tipo de tacto.En este sentido, el escritor lanzó: "Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar", lo que fue severamente repudiado en redes sociales. De hecho, algunos comentarios provinieron de simpatizantes libertarios: "Acá pifiaste pero feo", señaló una cuenta llamada @supertramp.Otros, en tanto, señalaron: "Que ganas de inmolarse con un comentario tan desafortunado"; "Leo y vuelvo y leer este tuit y no le encuentro el sentido. Que te mejores, Márquez"; "Se lo conoce por haber hecho lo que ustedes todavía no pudieron: ganar en Provincia y mano a mano con Cristina", fueron algunos de los mensajes que recibió el amigo del Presidente.Cuando se llevó a cabo la toma de universidades en rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, el escritor hizo mención de "La Noche de los Bastones Largos", que forma parte de la oscura historia de nuestro país. Al advertir la toma de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Nicolás Márquez lanzó una despreciable frase en sus redes sociales: "¿Vieron que al final 'La Noche de los Bastones Largos' no fue un error?".En aquel momento, el tuit del ultraderechista no pasó inadvertido para los internautas, quienes lo liquidaron tras su irresponsable mensaje: "Nico, me acabo de enterar. No sabía nada. ¿Hace cuánto no ves a tu hija y por qué?", le recordó un usuario de X en relación a su vida personal."Che, ¿por qué no podés ver a tu hija? ¿Te clavaron una denuncia por violencia o acoso?", insistió otro. En tanto, otros apuntaron al aspecto político: "Hablan de libertad y reivindican a Onganía. Son un chiste. Ya te va a llegar tu cordobazo, zapato"; "¿Pensás que te será gratis reinvindicar dictaduras y crímenes de lesa humanidad?"; "A favor de ellos, ninguno violó a su hija", fueron otros de los comentarios.