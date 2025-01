Qué se sabe del HMPV: el virus que está alarma en China y en todo el mundo

En las últimas semanas, el metapneumovirus humano (HMPV) generó atención internacional debido a un incremento de casos en China, generando rumores sobre una posible emergencia sanitaria global. Sin embargo, según expertos y organizaciones de salud, este aumento está dentro de los parámetros normales para la temporada invernal en el hemisferio norte, y no representa una amenaza comparable a la del COVID-19.

Cabe señalar que aunque el HMPV está causando una mayor circulación en algunas regiones, como es habitual durante el invierno, los especialistas en salud pública coinciden en que no representa una amenaza global. En Argentina, los médicos continúan asegurando que el sistema de salud local tiene experiencia en el manejo de enfermedades respiratorias y que el impacto del HMPV es menor que el de otros virus como el VRS o la influenza.

Los síntomas comunes incluyen fiebre, tos, congestión nasal y dificultad para respirar, y en algunos casos más severos, el virus puede generar bronquitis o neumonía, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos. A pesar de estos efectos, el HMPV no ha demostrado tener un impacto tan significativo como otros virus respiratorios estacionales.Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Argentina, aclaró que en el país el impacto del HMPV es bajo. "Es un virus conocido hace más de 20 años. Aunque afecta principalmente a niños, los casos graves son poco frecuentes. En términos locales, es menos significativo que el virus sincicial respiratorio, la gripe o los enterovirus", explicó el especialista. Los expertos insisten en que el virus no debe generar alarma, dado que su circulación es más intensa durante los meses fríos y no hay un tratamiento antiviral específico ni vacuna, aunque las medidas preventivas como el lavado de manos y la higiene respiratoria son efectivas.En medio de la creciente preocupación en redes sociales, en las que se difundieron imágenes de hospitales supuestamente colapsados en China, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, desmintió los rumores y enfatizó que "las infecciones respiratorias son comunes en invierno" y que este año los casos son menos severos que en temporadas anteriores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también respaldó esta afirmación, destacando que el aumento de infecciones respiratorias como el HMPV y la gripe estacional es esperado para esta época del año y que el virus no tiene la capacidad de generar una pandemia como el COVID-19.