Privatizaciones: una empresa vinculada a Donald Trump se quedará con Impsa

El Gobierno nacional y la provincia de Mendoza confirmaron que las acciones de la empresa estatalserán preadjudicadas. Entre las recomendaciones de la Comisión Evaluadora se recomendó la oferta de IAF y su socio Arc Energy, cuyos dueños están vínculados estrechamente al presidente de los Estados Unidos Donald Trump.La Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de Impsa está integrada por el Fondep del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza recomendó a laen concepto de aporte de capital sujeto a un cronograma de integración de acuerdo a las necesidades de la empresa , y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener el refinanciamiento de la deuda que guarda con los acreedores de Impsa, que alcanza la cifra de u$s576 millones.La Comisión evaluó la única oferta presentada para la adquisición de las acciones, la cual mejoró en forma significativa las condiciones de la oferta inicial. En su análisis,para cumplir con la capitalización que requiere Impsa y su gerenciación; que se mantuvo la vigencia del seguro de caución para garantizar la oferta que se realizó; y que la misma se adecua a las necesidades que presenta la empresa para que esté en marcha y operativa. IAF deberá obtener la conformidad de los acreedores para la renegociación de la deuda y en caso de que se cumpla con la condición, se procederá a la redacción del contrato de compra venta de acciones y su posterior transferencia.IMPSA SA se dedica a la fabricación de equipos tales como turbinas, grúas, reactores abasteciendo a los sectores de metalurgia, de generación de energía y tecnología. En sí,en el mes de octubre para adquirir la mayoría del paquete accionario de la metalúrgica. En ese momento, el Estado nacional se quedó con el 63,7% de las acciones y la provincia de Mendoza con el 21,2%. El resto de las acciones se reparten un fondo de acreedores (9,78%) y la familia Pescarmona (5%).La primera privatización de la gestión de Javier Milei fue celebrada en la red social X (ex Twitter) por el ministro de Economía,"Privatizamos Impsa. Gran trabajo en equipo de Juan Pazo, Lavigne y el gobernador Alfredo Cornejo", expresó.¿Cuál es la asociación de la empresa con Trump? ARC Energy tiene sede en Luisiana, Estados Unidos, y su presidente es, tanto él como dos de los directores de la compañía que son venezolanos, aSegún el entendimiento alcanzado con el gobierno argentino, la compañía norteamericana hará un pago inmediato de cerca de u$s7 millones, que representan el 25% de su propuesta de capitalización que alcanza un total de u$s27 millones. El resto del dinero será desembolsado a lo largo de 2025 con capital de trabajo durante el proceso de búsqueda de nuevos contratos. Según trascendió, la nueva administración apuntará a ganar licitaciones de grúas para puertos y mantención de centrales hidroeléctricas en Estados Unidos.¿Por qué se privatiza Impsa?El capital de Impsa, empresa fundada en 1907, se integra con tres tipos de acciones: las clase A, en manos de la familia Pescarmona con un 5,3%; las clase B, en manos de los acreedores con un 9,8%; a través de sendos fideicomisos de garantía, y las acciones clase C, que pertenecen al FONDEP en un 63,7% y el 21,2% restante a la provincia de Mendoza.La empresa que se inició como Industrias Metalúrgicas Pescarmona, pasó a ser una de las principales empresas argentinas del sector metalúrgico y energético, con. Cuenta con un plantel de 660 empleados, cuyos salarios representan alrededor de $1.400 millones mensuales.La decisión de desprenderse de las acciones públicas se encuentra alineada cony la no asignación de recursos federales a empresas privadas. La provincia de Mendoza, manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del Ejecutivo nacional.Entre los principales acreedores están el Banco Nación, el BID, el BICE, y la corporación chilena Grupo Moneda. Los futuros propietarios quieren asegurarse que podrán renegociar esas deudas para poder avanzar con la operación de la compañía.