Tras las críticas de Bullrich, la AFA confirmó la participación del Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela

La(AFA) confirmó la participación de la Selección argentina Sub 20 en el Sudamericano que se disputará en Venezuela, luego de que la ministra de Seguridad,pusiera en duda que el equipo dirigido por Diego Placente visite ese país, en medio del conflicto diplomático desatado tras la detención del gendarme Nahuel Gallo en Caracas.La decisión fue confirmada este miércoles por la tarde desde la entidad que dirigea Olé, cuando restan 15 días para el inicio del torneo internacional, que se celebrará en Caracas, Valencia, Cabudare y Barcelona, justo cuando se cumplan dos semanas de la asunción de Nicolás Maduro.Sin embargo,Desde el organismo aseguraron estar "monitoreando" la situación al tiempo que continúan definiendo cuestiones relacionadas a la logística del certamen en conjunto con las distintas federaciones de cada país involucrado.Por lo pronto, el seleccionado ya definió la ruta para llegar a Venezuela: debido a las restricciones actuales para que vuelos con bandera nacional ingresen al país caribeño, el Sub 20 viajará a Chile donde disputará dos amistosos y luego volará a Colombia, desde donde se trasladará directo a Valencia.El entrenador de la Selección argentina Sub 20, Diego Placente, presentó la lista de convocados para el Sudamericano que se llevará a cabo en Venezuela e iniciará el 23 de enero.En la convocatoria para el Sudamericano Sub 20, que comenzará el 23 de enero y finalizará el 16 de febrero, River fue el equipo que más aportó con cinco futbolistas, debido a que fueron citados Jeremías Martinet, Agustín Obregón, Franco Mastantuono, Agustín Ruberto e Ian Subiabre. Además, dos jugadores de Boca fueron llamados: se trata de Dylan Gorosito y Milton Delgado.El equipo entrenado por Placente disputará un torneo clave debido a que las tres mejores selecciones del grupo clasificarán al hexagonal final, que brindará cuatro lugares al Mundial Sub 20, que se jugará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.En tanto, con respecto al fixture en la fase de grupos, la albiceleste debutará en el campeonato contra Brasil el 24 de enero desde las 20:30. Luego, enfrentará a Colombia el 26 de enero a partir de las 20:30, a Bolivia el 28 de enero a las 18 y por último jugará con Ecuador el 1° de febrero desde las 18. Por otro lado, el Grupo A lo integrarán Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú.El último Sudamericano Sub 20 que disputó la albiceleste se produjo en 2023, en Colombia, cuando quedó eliminada en la fase inicial del torneo luego de que perdiera 1-0 en la fase inicial contra los Cafeteros.