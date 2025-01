Corte Suprema: el Gobierno evalúa incluir en el temario de extraordinarias los pliegos de Lijo y García Mansilla

El Gobierno evalúa incluir en el temario de las eventuales sesiones extraordinarias los pliegos para aprobar los candidatos a integrar la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, en caso que finalmente se lleven a cabo las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación.De todas maneras, desde el Ejecutivo no descartan realizar algunas de las designaciones por decreto en caso de que no se logre su aprobación en el recinto y, a su vez, reducen a cero las chances de un intercambio de nombres con el peronismo. La noticia fue adelantada por el periodista Gabriel Morini en Ámbito. Allí señala que la ventada de oportunidad para lograr la aprobación de los pliegos está dada entre el 15 de enero y el 15 de febrero."Los senadores echaron a correr la versión de que el Ejecutivo estaría dispuesto a que se apruebe el pliego de Lijo para integrar el máximo tribunal y que podría haber un trueque para el segundo candidato, con una mujer propuesta por la oposición. Esa versión fue totalmente desmentida. Para el oficialismo sigue vigente el 'los dos o ninguno', detalló.En caso que solo Lijo obtenga la aprobación para integrar la Corte Suprema mediante el mecanismo constitucional de aval del Senado, desde el Gobierno confirmaron a Ámbito que, si eso sucede, "el 16 de febrero estará listo el decreto para nombrar a García Mansilla en comisión". "Algunos integrantes del Congreso que se encargaron de dispersar que la votación de Lijo está asegurada en el número, sólo restaba saber cuándo. Los números para García Mansilla no están", informó el Morini sobre el tema.Lo que aún no se descarta, y sobre la cual se abrió una nueva negociación, es la ampliación en el número de integrantes de la Corte Suprema. En este tema, el asesor presidencial Santiago Caputo es quien ejerce como principal interlocutor en las negociaciones. "El Gobierno no abdica de la discusión y dice que está sobre la mesa de negociación para llevarla a 9 miembros y desde allí abrir una nueva pulseada por los cuatro nombres restantes. Sin embargo, todo está supeditado a la entrada de ambos candidatos originales", concluyó la información de Ámbito.