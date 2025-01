Juan Grabois de cara a las lesgislativas: "La moderación no ha funcionado"

El dirigente social del Frente Patria Grande Juan Grabois confirmó que será candidato a senador en las elecciones legislativas aunque aún no definió de qué distrito, decisión que tomará cuando Cristina Kirchner confirme su eventual candidatura. Además, en un mensaje directo los principales dirigentes de Unión por la Patria señaló que "la moderación no ha funcionado" y pidió una renovación en la representación política.En comunicación con Desafío 2025 el abogado señaló que si Cristina es candidata en provincia en la Provincia de Buenos Aires, él será candidato en Ciudad porque no iría en contra de ella "ni loco" por el respeto y el cariño que le tiene.Acto seguido aclaró que si la candidata no es la expresidenta y es cualquier otro dirigente ellos disputarán la interna. "Yo prefiero en la provincia porque vivo en la provincia pero nací y trabajo en capital, entonces si tengo que ir a las PASO con (Mariano) Recalde iré a las PASO en la Ciudad de Buenos Aires y Ofelia (Fernández) irá en la categoría diputada", indicó.Luego agregó que presentarán una lista "con gente común, laburadores, pibes de la universidad" y no con "el staff permanente de la política". "Creemos que hay que hacer un cambio en la representación política, espero que Cristina y Axel piensen lo mismo y lo acompañen", señaló.Y agregó: "La moderación no ha funcionado ni promover tipos que no expresan profundamente las convicciones de justicia social, independencia económica o soberanía política".De todas maneras sostuvo que hay que juntar a todos los que están en contra del gobierno de ajuste y exclusión de Milei para vencerlos en las urnas y dar la pelea "con la constitución en la mano".En otro pasaje de la entrevista, Grabois repudió el ajuste del Gobierno y sostuvo que la gestión libertaria ataca a quienes no se pueden defender. Además señaló que el plan económico terminará en fracaso como ya pasó con el modelo de los 90´. "Están pateando la pelota para adelante para llegar a las elecciones con la tasa de inflación más o menos controlada pero el endeudamiento se está enquilombando y para mantener este superávit fiscal y comercial con esta fuga de dólares que está habiendo van a seguir recortando a los jubilados", manifestó."El recorte está bien hecho del punto de vista del mal. Están hechos quirúrgicamente en los que menos se pueden defender, sobre todo los jubilados", agregó.