Los precios de los agroalimentos se cuadruplicaron entre el campo y la góndola

En diciembre, los precios de los agroalimentos se multiplicaron por 3,9 entre el campo y la ciudad, es decir que el consumidor pagó $3,9 por cada $1 que recibió el productor, una brecha superior a la del mes anterior.La cifra surge del Indicador de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Según el trabajo, la participación del productor explicó, en promedio, el 21% de los precios de venta final, un 11,4% menos con respecto al mes anterior.La mayor participación la tuvieron los productores de pollo (54,6%), mientras que la menor fue para los de zanahoria (9,8%). Desde CAME remarcaron que en el último mes de 2024 "las economías regionales han enfrentado una situación difícil, caracterizada por un consumo débil y altos costos de producción que afectan directamente a los productores locales"."La apertura de importaciones ha intensificado la competencia, dejando a los productores nacionales en desventaja debido a los elevados costos de insumos, logística e impuestos que encarecen la oferta local. En el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) se observó, en sus distintas naves, la entrada de uvas de mesa, cerezas, naranjas, limones y cebollas, por mencionar algunos productos de distintas procedencias", destacaron.Entre los productos frutihortícolas, los precios de las 19 frutas y hortalizas que integran la canasta IPOD se multiplicaron por 7,9 veces en diciembre, lo que representa un incremento del 19% con respecto a octubre. En tanto, por los 5 productos y subproductos de origen animal que componen la canasta IPOD el consumidor abonó 2,9 veces más de lo que recibió el productor. Hace siete meses que el IPOD ganadero no presenta variaciones.En lo que respecta a la carne vacuna, cabe destacar que durante el transcurso del año se observó una caída del consumo de alrededor del 12%, de 49,5 kg. a 44 kg. por habitante.Los productos con mayores brechas IPOD en diciembre fueron la zanahoria (10,2 veces), la naranja (9,6), el tomate redondo (8,8), el brócoli (8,8) y el repollo (8,2), mientras que las menores brechas fueron para el pollo (1,8), los huevos (2), la frutilla (2), la leche (3,5) y el novillo (3,9).