Durísima editorial de The Guardian a un año de Gobierno de Javier Milei

A un año de la asunción de Javier Milei como presidente de la Argentina, el influyente diario británico The Guardian publicó una editorial que traza un balance devastador sobre los resultados de su gestión. El medio destaca las consecuencias económicas y sociales de las políticas implementadas por Milei.Entre las críticas más fuertes, subraya el alto costo social de las medidas de austeridad de Milei, caracterizadas por recortes drásticos en servicios públicos y empleos. "La caída de los salarios reales ha dejado a muchos sin poder pagar un seguro de salud, lo que ha aumentado la presión sobre los hospitales públicos, ya de por sí mal financiados", afirma el texto.El impacto económico también fue duramente cuestionado. The Guardian resalta que los precios al consumidor aumentaron un 160% en el primer año de gobierno, una cifra comparable al último año de la administración anterior. Según el diario, lejos de representar una ruptura con el pasado, la agenda de Milei "refleja la de administraciones de derecha anteriores, cuyos miembros ahora forman parte de su gabinete".Otro punto crítico señalado es la contradicción entre el discurso y la práctica del mandatario: mientras defiende el libre mercado, su gobierno ha recurrido a la intervención estatal. "La ironía de recurrir a la intervención estatal mientras se defiende el libre mercado no pasa desapercibida para los argentinos que luchan por sobrevivir", dice el texto.En cuanto a la relación con organismos internacionales, la editorial pone el foco en la dependencia de Argentina del Fondo Monetario Internacional (FMI). Advierte que el préstamo de 44.000 millones de dólares del FMI, obtenido durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, se está agotando y que una nueva devaluación del peso podría desencadenar una crisis inflacionaria que amenazaría la popularidad de Milei en las elecciones legislativas. Además, señala la presión geopolítica que enfrenta el presidente por parte de Donald Trump para reducir los vínculos con China.Finalmente, The Guardian cuestiona la visión de Milei sobre la economía y sus efectos en la mayoría de los argentinos. Citando al historiador económico Michael Bernstein, señala que el “laissez-faire” a menudo se traduce en “laissez-nous faire”, es decir, dejar que los intereses corporativos operen con mínima supervisión. El diario concluye que estas políticas "podrían enriquecer a unos pocos selectos, pero para la mayoría, conducen a mayores dificultades y desigualdad".Con esta contundente editorial, The Guardian pone en el centro del debate internacional el impacto de las políticas de Javier Milei, un balance que, según el medio, deja un panorama sombrío para la Argentina.