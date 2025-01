Una familia porteña necesitó más de $1.600.000 para ser considerada de clase media

Una familia tipo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitó al menos $1.643.939,75 durante diciembre del año pasado para ser considerada de clase media, de acuerdo nuevo informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).El comportamiento de las canastas que se utilizan para mesurares decir que avanzaron por debajo de la inflación en el último mes del año, que en el territorio porteño escaló hasta el 3,3% y a nivel nacional ascendió al 2,7%.La medición toma como familia tipo a aquella compuesta por dos adultos y dos menores, que en diciembre de 2024 necesitó ingresos por lo menos de $1.643.939 para ser de clase media, de al menos $1.047.981 para no ser pobre y aunque sea de $556.884 para no ser catalogada como indigente.La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, trepó 0,94%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que mide la pobreza, subió un 1,50% en los últimos 31 días del 2024.El organismo estadístico porteño precisó que. En tanto que la línea de indigencia avanzó de $290.411 a $556.885.Y definió que dentro de la indigencia quedaron los hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia). Tienen ingresos totales de hasta $556.884.La definición del resto de los estratos según sus ingresos:: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. Cuentan con un total de ingresos entre $556.884 y $1.047.981.: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Registran ingresos totales entre $1.047.981 y $1.315.151.hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la Canasta Total y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre $1.315.151 y $1.643.939.hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde $1.643.939 hasta $5.260.607 al mes.hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro CT del Sistema de Canastas de Consumo, con ingresos al mes de $5.260.607 en adelante.