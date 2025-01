El Gobierno armó una reunión con los "amigables" PRO, UCR y Pichetto para negociar su agenda de extraordinarias

El Gobierno convocó a diputados del PRO, la UCR, y al bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto a una reunión para la semana próxima con la intención de avanzar en la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso. El foco estará puesto en la suspensión de las PASO y Ficha Limpia, el proyecto que se coló en el listado como un guiño a Mauricio Macri de cara a las elecciones.La reunión será en Casa Rosada y la encabezará el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. No se descarta que se sumen otros interlocutores, como el titular de Diputados, Martín Menem, o el estratega Santiago Caputo. Por ahora está descartada la presencia del presidente, Javier Milei, según afirmaron fuentes del Gobierno a El Destape.De la reunión también participarán diputados de La Libertad Avanza y el MID. Hay muchos de vacaciones y aún se desconoce si será una reunión nutrida. En Casa Rosada esperan a Cristian Ritondo, que podría reaparecer tras la difusión del escándalo de la compra de propiedades en Miami por más de 2,5 millones de dólares.El Gobierno tiene especial interés para esta reunión en el tema electoral, con dos ejes: la reforma y la suspensión de las PASO para este año. Ya vencido en su pelea para eliminar las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, va por la suspensión.“Nosotros queremos sacar las PASO para siempre. Si se impone la idea de suspenderlas en 2025, acompañaremos. Insistiremos con la eliminación cuando tengamos bloques más importantes en el Congreso”, dijo un funcionario a LA NACION.En lo que no ceden en la Casa Rosada es en el temario a ser tratado. Cerca de Milei hicieron oídos sordos por el reclamo de la oposición dura y de la mesa directiva de Pro para que fuera incluido el Presupuesto 2025 en el menú de las extraordinarias. En Balcarce 50 dan por clausurado ese tema.Los opositores más duros reclaman el urgente tratamiento de la llamada “ley de leyes” y condicionan su apoyo al resto de los temas que le interesan al oficialismo. La cúpula de Pro, en tanto, emitió un duro comunicado en el que señaló que la exclusión del Presupuesto del temario “evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo” de parte del Gobierno. El texto no fue consensuado con toda la tropa amarilla. Los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) no estaban al tanto del contenido del comunicado.El temario que el Poder Ejecutivo incluyó en las sesiones extraordinarias contiene, además del proyecto de reforma política, la iniciativa para regular los juicios en ausencia, el régimen de reiterancia, los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, un nuevo proyecto de “ficha limpia” y una iniciativa de ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos.El tratamiento en el Senado de los pliegos de los dos candidatos que el Gobierno impulsó para la Corte Suprema podría ser un factor que empantane las negociaciones con los bloques aliados en Diputados. En ese caso, el peronismo asoma como el interlocutor ineludible de los laderos judiciales de Milei, ya que Cristina Kirchner controla una porción importante de los bloques de UP en la Cámara alta.Lijo ya tendría las firmas necesarias para obtener dictamen de comisión. En Casa Rosada dan por descontado que los votos para el juez federal de Comodoro Py (se necesitan los dos tercios de los presentes en el recinto) van a estar pese a los cuestionamientos públicos a la integridad del fiscal. García-Mansilla, en cambio, ni siquiera tiene dictamen de comisión. En Balcarce 50 dicen que si el Senado no lo vota, el Poder Ejecutivo lo nombrará en la Corte por decreto.El Gobierno, en tanto, remitirá su propia versión del proyecto de “ficha limpia” que en su trazo grueso prohíbe que se postulen a cargos electivos personas con condena en segunda instancia por delitos de corrupción, aunque la sentencia no esté firme.Se trata de un tema que trajo una cola de polémicas cuando el año pasado el Pro impulsó su proyecto de “ficha limpia”, La Libertad Avanza retaceó a sus legisladores a la hora de reunir quorum y la sesión fracasó.