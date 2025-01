Incendios en Epuyén: más de 200 evacuados y casi 2.000 hectáreas quemadas y Milei sigue en silencio

Casi 2 mil hectáreas afectadas, decenas de casas destruidas, 200 personas evacuadas es el saldo hasta este jueves del incendio descontrolado en la zona de Epuyén, Chubut. La municipalidad ya declaró la emergencia debido al avance crítico del incendio forestal. En este marco, Javier Milei todavía no se expresó al respecto. De hecho, el Presidente alrededor de la medianoche del viernes viajará a Estados Unidos para la asunción de Donald Trump y luego irá a Zurich por el Foro de Davos. Recién volverá al país en 7 días.El fuego se desató eny avanzó con rapidez. Según confirmaron fuentes oficiales, el foco inicial fue detectado el miércoles cerca de las 12.30, en cercanías de la Escuela N°9 y tuvo rápida propagación debido a las fuertes ráfagas de viento presentes en la zona.Hasta el momento el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut –organismo que concentra la información oficial– no pudo confirmar la cantidad de casas afectadas parcial o totalmente por las llamas. Es que el intenso viento, que llegó a superar los 50 kilómetros por hora y las dificultades en el acceso a algunas áreas obligó a concentrar la tarea en la eSi bien se espera que aminoren los fuertes vientos que se registraron ayer, todavía continúa el alerta en la zona afectada por el incendio en Chubut, cuyo combate incluye aviones hidrantes, maquinaria pesada y camiones cisterna.Lo cierto es que el fuego se mantiene activo,, y el pronóstico del tiempo no prevé la caída de precipitaciones. En cambio, anticipa por lo menos cinco días con temperaturas que superarán los 25 grados y vientos de más de 45 kilómetros por hora. Un panorama que los combatientes de incendios consideran muy riesgoso.La municipalidad yadebido al avance crítico del incendio forestal que afecta la región. Ante esta situación, “se ordena la evacuación inmediata de la zona Rinconada para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar las tareas de los equipos de emergencia”, expresó la municipalidad a través de un comunicado.Las autoridades pidieron a residentes evacuar sus hogares de manera organizada, priorizando su seguridad, recomendando “llevar consigo documentación, medicamentos, artículos de primera necesidad, así como abrigo y alimentos no perecederos, en la medida de lo posible”.En este marco, el, se hizo presente en la zona afectada, donde manifestó su solidaridad con los damnificados y destacó el trabajo conjunto que se está realizando entre el Gobierno provincial, las fuerzas de seguridad, bomberos y equipo de rescate.Consultado si se logró encontrar el causal del incendio, negó que se sepa, pero reconoció que habló con la personal de la Federal que están haciendo el peritaje. “Se sabe dónde nació y cuál es la zona. Lo que nos llama mucho la atención y es donde vamos a hacer especial hincapié, es que estuvieron prendiendo fuego en otras localidades”, señaló Torres.“Hubo un foco que pudimos controlar en Trevelin. Hace pocas horas también en la zona de Golondrinas, que lo pudimos controlar. Pero cuando hay muchos focos en simultáneo es generalmente son intencionales”, reconoció el mandatario provincial.Si bien Torres estuvo presente en la zona,, quien todavía no se expresó al respecto. De hecho, Milei alrededor de la medianoche del viernes viajará a Estados Unidos para la asunción de Donald Trump y luego irá a Zurich por el Foro de Davos. Recién volverá al país en 7 días.