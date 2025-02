El Gobierno tardó dos meses en comprar mangueras contra incendios mientras Milei insultaba a María Becerra

El Gobierno nacional demoró entre mitad de diciembre de 2024 y pasada la mitad de febrero, o sea más de dos meses, en comprar mangueras para combatir incendios, justo cuando gran parte de la Patagonia y Corrientes se quemaban y el presidente Javier Mili invertía tiempo en insultar en redes sociales a artistas como María Becerra, que reclamaron más intervención del Estado nacional.Es que mientras la documentación para la adquisición de 1.800 tramos de mangueras para combatir incendios fue firmada el 16 de diciembre de 2024, en plena emergencia y cuando ya había incendios, el pliego recién se hizo público el 19 de febrero de 2025, cuando gran parte del fuego ya había arrasado con bosques, casas y recursos naturales, e incluso la muerte de dos personas, y los brigadistas llevaban semanas exigiendo nuevos insumos.Según reveló Noticias Argentinas, el proceso fue firmado por Natalia Vizcay, directora de Compras, Patrimonios y Suministros de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a través del procedimiento 262-0006-LPU24. La demora en la publicación del pliego generó preocupación entre los expertos en gestión de emergencias y dejó expuestas las fallas en la respuesta del Estado ante catástrofes ambientales de gran magnitud.Mientras la licitación permanecía sin avances, el 16 de diciembre Neuquén registró 32 focos de incendio en un solo día. Regiones como Aluminé, Junín de los Andes y Loncopué enfrentaban la propagación del fuego sin recursos suficientes, y brigadistas reportaban el uso de equipos deteriorados debido a la falta de insumos nuevos.En Corrientes, el fuego arrasó más de 15.000 hectáreas en cuestión de días, afectando plantaciones, ganado y viviendas rurales. Bomberos voluntarios y equipos de emergencia denunciaron la falta de recursos básicos, incluyendo agua y vehículos en condiciones óptimas para operar en terrenos difíciles.La situación en El Bolsón, entrado febrero, provocó la muerte de una persona y que miles de hectáreas de bosque nativo se quemen.El Servicio Meteorológico Nacional ya había advertido sobre condiciones climáticas extremas hasta el 17 de diciembre, con altas temperaturas, baja humedad y vientos fuertes que favorecían la expansión del fuego. A pesar de estas alertas, la respuesta administrativa se produjo recién dos meses después, cuando la situación ya era crítica y varias provincias habían declarado emergencia ambiental.Organizaciones ambientales señalaron que la falta de previsión y la demora burocrática evidenciaban fallas estructurales en la planificación de respuestas ante catástrofes naturales.En medio de la emergencia, Ana Lamas renunció a la Subsecretaría de Ambiente y fue reemplazada en febrero por Fernando Brom, exvicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Brom reconoció falencias en la gestión y se comprometió a mejorar la planificación de la prevención de incendios, aunque especialistas subrayan la necesidad de medidas estructurales que permitan respuestas más eficientes ante desastres ambientales.Entre los detalles de la compra de mangueras que el Gobierno retrasó, la documentación indica:- Cantidad: 1.800 tramos- Diámetro: 1 y 1,5 pulgadas- Material: Sintético- Norma: ULC S-519.1-95- Tipo de acople: Encastre rápido- Firma del pliego: 16 de diciembre de 2024- Publicación del pliego: 19 de febrero de 2025- Código del procedimiento: 262-0006-LPU24- Fecha estimada de entrega: No especificada en el pliego- Proveedor estimado: No definido aún, a la espera del proceso de adjudicación- Costo total estimado: Información no divulgada en el pliegoEl retraso en la publicación del pliego pone en evidencia problemas de coordinación en la gestión de emergencias. La falta de una fecha clara para la entrega del equipamiento mantiene la incertidumbre entre los brigadistas, quienes continúan enfrentando incendios activos con recursos insuficientes.