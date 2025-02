Sin asumir responsabilidad, el Gobierno apuntó contra los mapuches por los incendios: "Son golpistas del fuego"

El presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, defendió la falta de responsabilidad en los incendios del Gobierno nacional y acusó a los mapuches de los incendios que afectan a las provincias de Chubut y Río Negro al señalar que "son golpistas del fuego”.”, consideró Larsen y remarcó que desde Parque Nacionales se encuentran alineados con la idea de que los incendios fueron intencionales, como señalan los gobernadores(Chubut) y(Río Negro).En diálogo con Radio Mitre, el funcionario consideró que los responsables de los incendios -que asocia a los mapuches-que quiere instaurar en todo el país"; que están “perdiendo sus privilegios” y accionan de esta manera “para que a un Gobierno le vaya mal”.Asimismo, relacionó estos hechos con las medidas implementadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, quien desalojó diferentes terrenos que, según Larsen, "habían sido usurpados por falsas comunidades mapuches,o incluso cortar con subsidios que le daban a estas”.En plena crisis por los incendios en la Patagonia tras el fuerte ajuste presupuestario del Gobierno de Javier Milei, ya alcanzaron a quemar más de 36.600 hectáreas entre El Bolsón, el Lanín y Epuyén, además de otras 20.000 ha en Corrientes; Larsen decidió no tomar ninguna responsabilidad y apuntó a otro lado. “Qué otro nombre puede tener esto de personas que no intentan hacer un daño a la Argentina, e”, señaló.También acusó a Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), de reinvindicar los incendios. “Yo reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes. Pero nosotros jamás hemos atacado nuestro entorno ni a las personas. Dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos”, había declarado Jones Huala, en un video y durante la presentación de su último libro.“Desde el Gobierno nacional le estamos aportando distintos recursos, entre ellos 9 aviones, 10 helicópteros, más de 100 brigadas, más los recursos de parques nacionales que tienen que ver con los camiones hidrantes y con más de 200 brigadistas”, completó sobre la actuación del Gobierno, que al no tener presupuesto, recurrió a la ayuda de otras provincias mediante el Servicio. Nacional del Manejo de Fuego