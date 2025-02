Incendios y mentiras de Milei: en 2024 gastó un 81% menos en combate y prevención pese a que hay más focos

Javier Milei se expresó acerca del tema pero lo hizo para agredir a la cantante María Becerra por haber reclamado la falta de ayuda del Estado nacional ante la problemática y achacarle un supuesto desconocimiento acerca del "despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego". Sin embargo, los datos de su primer año de gestión y la relación entre estos y los primeros meses de 2025 desmienten al Presidente

los datos muestran que Milei pasó fuerte la motosierra en 2024 en el principal programa para la prevención y el combate del fuego respecto de 2023, último año del gobierno anterior, y que eso redundó en más focos activos tanto el año pasado como lo que transcurrió de 2025 hasta ahora

Después de estar muteado durante toda la crisis por los incendios en la Patagonia y Corrientes, que ya acumula dos personas fallecidas, miles de hectáreas de bosque quemadas y cientos de personas evacuadas,Los incendios recrudecieron en la Patagonia durante el último fin de semana. En el caso de El Bolsón, Río Negro, el descontrol de las llamas pese al alivio de la lluvia obligó y obligaron a evacuar más de 1.500 viviendas en zonas amenazadas por el fuego.También hay importantes focos en el Parque Nacional Lanín (Neuquén), el Parque Nacional Nahuel Huapí (Río Negro), Epuyén y Atilio Viglione (Chubut). Además, lejos de la Patagonia, existen incendios activos y que abarcan miles de hectáreas en Corrientes.El martes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Defensa, Luis Petri, anunciaron la creación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Fue la primera reacción, tardía, del Gobierno nacional.Milei había mantenido un silencio absoluto respecto de los incendios hasta la aparición en escena de la "Nena de Argentina", quien manifestó ante miles de personas en un recital en Neuquén: "Si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros (...) No se ayuda sólo con las palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación".Ante eso, el jefe de Estado libertario apuntó contra Becerra a través de sus historias de Instagram, donde compartió un chiste de una cuenta afín a LLA donde se veía a la intérprete con valijas llenas de dinero junto a la descripción: "María Becerra después de pedir que la gente done plata para Neuquén".Este jueves, Milei redobló la apuesta., manifestó el mandatario a través de su cuenta de X.Sin embargo,El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) es el programa más importante para el combate del fuego a nivel nacional, que a partir del 30 de diciembre último depende de la cartera de Seguridad nacional que dirige Bullrich.Estos fondos sirven tanto para la prevención como para el combate de los incendios. Entre sus funciones, se encuentran capacitar al personal para combatir incendios forestales, desplegar recursos para asistir y fortalecer la contención de los incendios en las provincias, coordinar los recursos requeridos, brindar rápida respuesta para el control de los focos con medios adecuados según su magnitud, establecer lineamientos y estrategias de prevención de fuegos no deseados, manejar fuegos deseados y realizar rehabilitación ecológica.El SNMF presta asistencia cuando las jurisdicciones provinciales lo solicitan, brindando personal capacitado, recursos logísticos y operativos, e incluso los medios aéreos para combatir los incendios.Según un artículo de Chequeado con datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, el gobierno de Milei solamente ejecutó un 22% del presupuesto anual para el SNMF, incluyendo el incremento presupuestario realizado en octubre del año pasado a raíz de los incendios en Córdoba, cuando los recursos se elevaron hasta los $33.343 millones.Sin embargo, descontada la inflación - en términos reales - en el primer año de Milei se ejecutó un 81% menos de fondos que en 2023, último año del gobierno del Frente de Todos. Es decir, el gobierno libertario usó solamente dos pesos de cada 10 que invirtió la gestión peronista en sus últimos 12 meses.Para 2025, el presupuesto indica más de un 200% de aumento pero en términos nominales es la misma cifra con la que terminó el presupuesto ampliado de 2024, cuyos fondos fueron subejecutados, por lo cual sería aún más grave si dentro de unos meses vuelve a repetirse la subejecución en este contexto.El Gobierno nacional afirma que están trabajando con las provincias afectadas. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuiteó que en la Patagonia se desplegaron “9 aviones, 10 helicópteros, 4 autobombas forestales, 5 pick ups, 4 camiones dormitorios, 61 brigadistas del SNMF, 15 brigadistas de la PFA, 22 brigadistas de Córdoba, coordinadores regionales, pilotos y equipos de apoyo terrestre para los pilotos”. Y refirió a “7000 millones de pesos en concepto de Adelanto del Tesoro Nacional a la provincia de Chubut y 5000 millones de pesos a Río Negro para la reconstrucción de viviendas”.Hasta el momento no hay datos oficiales disponibles sobre las hectáreas incendiadas en lo que va de 2025. El Ministerio de Seguridad no respondió los pedidos de información sobre los focos activos y el tamaño de la superficie afectada.Entre los datos alternativos disponibles, existen números de provincias, de organismos extranjeros que utilizan la tecnología para hacer observaciones y de dependencias descentralizadas. Entre ellos, está disponible un monitoreo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que arroja que al 1 de febrero último existían al menos 16 mil hectáreas incendiadas, tan solo en Río Negro y Chubut.Los datos sobre la totalidad del país más abarcativos son los del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil: hasta el 9 de febrero de 2025 existieron 3.067 focos de incendios detectados, lo cual significa 3 veces más que en ese mismo período en 2024 (1.001).Santa Fe tuvo más de 600 focos de incendios en lo que va del año y Formosa, 428. Le siguen Corrientes, con más de 400 focos de incendios; Chaco, con 366; Río Negro, con 338 y Neuquén, con 250. Además, según datos del INPE, el 30% de los focos en lo que va del año ocurrieron en la semana del 3 al 9 de febrero.A la hora de querer comparar cantidad de territorio quemado en 2024, primer año de Milei, con 2023, último año de la gestión peronista, no existen datos oficiales. El Ministerio de Seguridad no respondió a un pedido de acceso a la información de Chequeado que buscaba saber la cantidad de hectáreas incendiadas en todo el año pasado.No obstante, el dato de focos de incendios registrados durante 2024 arroja que hubo 31.604 en todo el país, casi 5 mil más que los 26 mil de 2023, según datos del INPE.Como dato adicional que se contrapone con el discurso libertario, no se trata de una tendencia creciente que se venga registrando durante los últimos años: en 2023 el fuego afectó al menos a 500 mil hectáreas en todo el país, un número menor que 2022 pero mayor que en 2021.El otro argumento del gobierno de Milei es apuntar contra la intencionalidad y atribuírsela a los mapuches. En este caso los datos tampoco avalan a los libertarios. Históricamente el factor más importante para la producción de incendios es el humano y según datos el propio SNMF en el 95% de los casos los incendios son provocados por la acción humana, y, principalmente, debido al uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo.