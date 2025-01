El Gobierno echó por viajero al titular de la UIF y lo reemplaza con el hombre que fracasó buscando a los Pomar

El Gobierno echó a Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF) y lo reemplaza Paul Starc, el hombre que fracasó buscando a los Pomar y además es exesposo de la macrista María Eugenia Talerico.El malestar de la Casa Rosada con Yacobucci no es nuevo aunque empeoró en las últimas semanas a partir de sospechas por el desempeño de la UIF en causas por narcotráfico y lavado de dinero. Le critican, además, que demoró la adecuación de la Argentina a las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir el blanqueo de dinero ilícito, una cuestión que dejó al país al borde de una sanción.El saliente titular de la UIF tampoco cumplió con una bajada de línea de la administración de Javier Milei que se ajusta a las directivas del GAFI y ordena no participar como querellante en causas en las que se investigan hechos de corrupción de gestiones anteriores. Para el Gobierno, esa es tarea de los fiscales.Al parecer, Yacobucci también resistió la asunción del vicepresidente Santiago González Rodríguez, tras la salida del anterior número 2 del organismo, Manuel Tiesso.A todo lo anterior, también se suma sus constantes viajes al exterior en primera clase sin autorización, a pesar de la política oficial de austeridad. Todas estas situaciones generaron rispidez con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien lo había impulsado para el cargo y hoy es quien ordena su salida.En su lugar, asumirá el ex funcionario bonaerense Paul Starc, un hombre recordado por fracasar en la búsqueda de los Pomar. Una familia que estuvo desaparecida por 24 días luego de iniciar un viaje desde José Mármol rumbo a Pergamino. El martes 8 de diciembre de 2009, las autoridades, alertadas por la denuncia telefónica de un albañil, hallaron los restos de sus integrantes dispersos alrededor de su propio auto, a cincuenta metros de la Ruta 31.El entonces subsecretario de Investigaciones del Ministerio de Seguridad bonaerense reconoció que "en algún lado falló" la tarea de los funcionarios judiciales y policiales que estaban tras los rastros de la familia. Allegados a los Pomar expresaron en su momento duras críticas contra la tarea de los investigadores.Starc es además ex esposo de la macrista María Eugenia Talerico, quien supo ser vicepresidenta de la UIF durante el Gobierno de Mauricio Macri. De hecho, Talerico cuestionó hoy la salida de Yacobucci y calificó el hecho como un intento de coartar la autonomía del organismo encargado de la prevención del lavado de activos.“Lamento profundamente esta noticia. Ignacio Yacobucci es un funcionario ejemplar al que intentan embarrar para hacer cambios que habiliten la total injerencia política en la UIF”, expresó en redes sociales.