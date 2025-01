El Gobierno recibe a diputados aliados y organiza una reunión con senadores

El Gobierno organiza una reunión en Casa Rosada con los senadores de la oposición dialoguista con el objetivo de acordar el apoyo a proyectos claves que se van a tratar en la Cámara alta durante estas sesiones extraordinarias.Si bien todavía no hay una fecha definida, fuentes cercanas a las negociaciones aseguraron a Infobae que el encuentro se realizaría “a la brevedad” y será Guillermo Francos quien se encargará de enviar las invitaciones correspondientes.En paralelo, el jefe de Gabinete recibirá en su oficina a los diputados del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR), a quienes les explicarán en profundidad las iniciativas enviadas al Congreso por el Poder Ejecutivo.El gran ausente de la jornada sería el líder de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien, a pesar de que fue convocado, anticipó que no va a ir porque considera que las conversaciones deberían darse en el Palacio Legislativo.En el Senado, las autoridades nacionales tienen como principal interés la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia, que por el momento no cuentan con el respaldo necesario.Si bien el primero de ellos ya cuenta con dictamen y pasaría la votación sin problemas, el segundo juez es más resistido y el presidente Javier Milei incluso analiza designarlo por decreto.Para evitar eso, Francos invitará a los principales dirigentes de la oposición dialoguista en el Senado, Eduardo Alejandro Vischi, de la UCR, y Luis Juez, que -por ahora- sigue al frente del PRO.El cordobés se mostró en el último tiempo muy cerca del oficialismo y ya expresó su intención de abandonar la presidencia del bloque.Sin embargo, en el Gobierno no descartan extender la reunión a otros espacios cercanos, como Carlos “Camau” Espínola, de Unidad Federal; Lucila Crexell, de Movimiento Neuquino, y Juan Carlos Romero y Beatriz Ávila, de Cambio Federal y Por la Justicia Social, respectivamente. Juntos componen el interbloque “Provincias Unidas”.