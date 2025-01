Larreta cruzó a Milei: "Insultar y amenazar a quienes piensan diferente nos aleja de la democracia"

Basta de violencia



El ex jefe de Gobierno porteñoapuntó contra el presidenteen redes sociales, tras las críticas que lanzó el mandatario a la agenda woke, y advirtió que “amenazar a quienes piensan diferente aleja de la democracia".“Basta de violencia”, pidió el ex jefe de Gobierno porteño en su cuenta de X tras el discurso de Milei en Davos y remarcó: “Las palabras importan.”.Ayer, ante el Foro Económico Mundial en Davos”, al que acusó de distorsionar los valores fundamentales de la civilización occidental. Según el mandatario, esta corriente ideológica “ha colonizado instituciones importantes, desde partidos políticos y universidades, hasta medios de comunicación y organismos internacionales”. “El feminismo radical, la ideología de género, el ecologismo extremo, entre otras causas, han sido manipuladas para justificar la expansión del Estado y erosionar la libertad individual”, sostuvo Milei.Y además aseguró que los homosexuales son pedófilos: "Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años", dijo el mandatario para introducir la idea y generalizar contra los gays y la "ideología de género". "Quiero ser claro: cuando digo abuso no es un eufemismo, porquePor lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos".El posteo de Larreta llega en medio de las suposiciones de que buscará implementar una agenda justamente woke para volver al juego político. En lo que sería una revancha de la dura derrota que sufrió en las PASO 2023 frente a Patricia Bullrich, el exjefe de Gobierno empieza a armar un discurso moderado y se posiciona contra la ultraderecha. En este sentido, ya se ha diferenciado en ciertos temas cruciales como la defensa de la educación y la universidad pública, la pobreza y ahora apela a la convivencia democrática sin agresiones.Esto es algo que ya comienza a verse en redes sociales con el uso del hashtag "Las palabras importan", una frase que usó en este último posteo y que había sostenido al señalar que "El presidente atacó 2173 veces con insultos y humillaciones a personas e instituciones a través de su cuenta de X".