El embajador de Israel en Argentina: "Hamás, Hezbolá e Irán no quieren negociar"

El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, se refirió al alto al fuego en Gazaque su país acordó con el grupo islamista Hamás y destacó el rol de Estados Unidos para alcanzar ese entendimiento.En diálogo con C5N, Sela advirtió por la postura de Hamás, Hezbolá e Irán con respecto al conflicto en Medio Oriente: "Nunca asesinamos a terroristas. Hamás, Hezbolá e Irán no quieren negociar con Israel. Israel está muy agradecido con el gobierno de Biden y ahora con el de Trump porque ayudaron muchísimo para llegar a este acuerdo. Estamos trabajando para buscar soluciones conjuntas". En tal sentido, cuestionó la posición del grupo islamista en la guerra. "Hamás sigue con una guea psicológica y saca mensajes en contra del acuerdo. Entre los rehenes, además de israelíes, se encuentran argentinos", expresó.En tanto, respaldó Elon Musk, luego de que se generara polémica por un supuesto saludo nazi del empresario durante la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos: "Los que dicen 'no me toca a mí' es decir que están a favor. Hay que estar de este lado de la historia. Sobre Musk, él es amigo de Israel y está haciendo mucho para apoyar a las víctimas".Por otro lado, detalló de qué manera se componen los habitantes de Israel: "El 80% de la población es judía y el 20% restante se divide entre musulmanes, cristianos, rusos y otros".Jóvenes de Israel, Palestina y Estados Unidos se reunirán en Roma para compartir una experiencia interreligiosa entre el 2 y el 5 de febrero. De esta manera, el Vaticano será el escenario de Meaning Meets Us, un encuentro organizado por Scholas Occurrentes, la Universidad del Sentido, la Universidad Hebrea de Jerusalén, Middle Meets y la Universidad de Notre Dame.En un mundo marcado por la polarización y la fragmentación, este evento busca responder a la crisis del sentido, promoviendo la educación y el encuentro como caminos hacia el entendimiento y la paz.Los participantes, provenientes de tradiciones musulmana, judía y cristiana, intervendrán en actividades educativas y artísticas diseñadas por Scholas y en sesiones especiales de Middle Meets, una iniciativa nacida tras los ataques de Hamas a Israel en octubre de 2023."En un mundo donde muchos jóvenes experimentan una creciente sensación de vacío y desconexión, Meaning Meet Us busca responder a la crisis del sentido. Más allá de las diferencias religiosas, culturales o geográficas, este encuentro es un espacio donde los participantes pueden explorar preguntas fundamentales sobre su propósito, su identidad y su vínculo con los demás", aseguró Scholas en un documento.