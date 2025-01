La Libertad Avanza expulsó a Ramiro Marra del partido por contradecir "los ideales del presidente Javier Milei

LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en… — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) January 30, 2025

VIVA LA LEALTAD.



VIVA LA LIBERTAD CARAJO.



Mañana hablamos. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) January 30, 2025

SUMAMOS DEFENSORES DE LA LIBERTAD



Bienvenidos a Las Fuerzas del Cielo a @JParenaza, @SilviaImas y @MGEstevarena. Hoy podemos decir con orgullo: la Ciudad es más libre gracias a @KarinaMileiOk y @PatoBullrich.



La Libertad Avanza, aunque algunos no quieran. pic.twitter.com/YYOtUSoRc6 — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) January 29, 2025

El miércoles por la noche,anunció quepor "no seguir los lineamientos del partido", horas después el propio funcionario posteó "Viva la lealtad" y ¿celebró la decisión?"LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible,que contradice los ideales del presidente Javier Milei”, sostuvieron en el comunicado publicado a través de la cuenta oficial del oficialismo en X.Al respecto aclararon,. No importa quiénes sean”. Luego de publicarse el comunicado, Marra acudió a la misma red social donde expresó: “El legislador había votado a favor del Presupuesto 2025 del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para la Ciudad. En diálogo con LN+,expresó: “Estamos ideológicamente seguimos siendo todos liberales.en el bloque, bueno”. Sin embargo, trascendidos señalan que habría sido por diferencias con la hermana del Presidente y secretaria de la Presidencia,Y es que los tironeos en La Libertad Avanza porteña vienen desde hace varios meses, cuando Marra fue elegido como presidente del bloque por los legisladores libertarios e inmediatamente removido por orden de Karina Milei, que colocó en su lugar aMarra resistió y finalmente en mayo consiguió recuperar su lugar al frente del bloque, aunque un mes después la delegada de Karina Milei, junto con otros dos legisladores, se apartaron. ", no está dentro del bloque ni está dentro del partido. No tengo ninguna interna con él”, había dicho Ramírez poco antes de que se dé a conocer el comunicado.Horas previas, la legisladora había dado la bienvenida al bloque oficialista a los tres legisladores que responden a Patricia Bullrich, que abandonaron al PRO para sumarse a La Libertad Avanza.