El Gobierno oficializó la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario que ayudaba a los pueblos indígenas

En medio de las diferentes medidas en contra de los pueblos originarios,, el cual otorgaba subsidios para facilitar el “acceso a la justicia” por parte de las Comunidades que atravesaban conflictos de tierras.El Programa de Fortalecimiento Comunitario tenía como objetivo el “otorgamiento de subsidios destinados a afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas entodo elloy con el objetivo de alcanzar su definitiva propiedad comunitaria”.Desde e Ejecutivo sostuvieron que es necesario “que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”, tales como el mencionado programa.Así, mediante la Resolución 8/2025 dejaron sin efecto el Programa en respuesta a la política de revisión y optimización de recursos estatales, medida respaldada por el decreto 70/2023 de emergencia pública en materia económica. De acuerdo a informes de auditoría de la Sindicatura General de la Nación, el programa presentaba "deficiencia y desvíos", incluyendo falta de herramientas de registro y sistematización de datos “que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios no reintegrables de fortalecimiento Comunitario otorgado desde su creación”. Al mismo tiempo, aseguran que no se han cumplido con los objetivos planeados.El artículo primero resuelve: “Derógase la Resolución INAI N° 235/2004 del 19 de octubre de 2004, mediante la cual se resolvió crear el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del INAI".La medida se da en medio de los avances del Gobierno en contra de las comunidades indígenas, por ejemplo, hace menos de una semana, el INAI había revocado el permiso de ocupación de tierras a la comunidad indígena del pueblo Qom, específicamente a la Asociación Civil Comunidad Indígena “Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem”, en la localidad de Makallé, del Chaco.