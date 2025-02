Mercedes D'Alessandro: La baja de la inflación está sostenida de manera artificial

En su primer año, elllevó a cabo un ajuste feroz para lograr dos hitos que se consideran positivos en su gestión: el superávit fiscal y la caída de la inflación. Sin embargo, el costo social fue alto con el desplome de la actividad económica y del consumo por la suba de tarifas, los despidos, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados. Lo qué hace cuestionar cuánto de positivo tienen estos logros que constantemente celebran los libertarios y cómo se traducen en el día a día.Tras el desplome de la primera mitad del 2024, el PBI rebotó en el segundo semestre del año pasado y rápidamente empezó un periodo de moderación, solo con el empuje de la agricultura, la minería y la ganadería, mientras que ciertos sectores como la industria o la construcción no pudieron recuperarse. Las promesas decon mayor reforma laboral y previsional, la concreción de privatizaciones, la eliminación del 90% de los impuestos y la salida del CEPO cambiario. "Solamente aplicamos un cuarto de las reformas, todavía nos quedan 3.200 pendientes", manifestó en diciembre pasado en una entrevista con la revista Forbes. Incluso, en su saludo el 1° de enero el Presidente prometió: “Se vienen tiempos felices en la Argentina.Gracias por confiar en nosotros”.En una entrevista con, la economista y autora de “Motosierra y confusión”, Mercedes D’Alessandro, analizó la actualidad económica argentina y explicó cuáles son los desafíos que tendrá el Gobierno nacional este 2025 con una idea clara “hay muchas alternativas al ajuste” y el verdadero problema de Javier Milei será cómo sostener la baja de la inflación.Milei celebra haber cumplido su propuesta del déficit cero, tener superávit fiscal utilizando la “motosierra” y haber bajado la inflación. Sin embargo, esto para mí no es separable la manera en la que lo logró,Entonces, como economista no puedo festejar un número en abstracto que me da positivo sin entender cómo se llegó a ese número. Y la forma en la que Milei llega a ese número debería ser inaceptable para cualquiera porque tiene que ver con el deterioro de las condiciones de vida de gran porcentaje de la población que son nuestros padres, abuelos, tíos, que no tienen mucha posibilidad de reinsertarse en el mundo laboral; que es la obra pública, nuestra infraestructura, nuestra conectividad, escuelas, hospitales, rutas, cordones, etcétera. Ni hablar del sistema científico y tecnológico, la posibilidad también de salir adelante en un país, de innovar, desarrollarse, de tener tecnología. Entonces, poner en abstracto que logre un superávit fiscal sin entender de dónde sale ese superávit, me parece que es algo engañosoCon la inflación pasa algo similar. La inflación hoy está bajando, la baja que se ve tan impresionante es porque ellos pegan un salto cambiario ni bien entran al Gobierno. Cuando uno mira que bajó de 25% a 2,7%, ese 25% fue provocado por una devaluación que hizo Caputo el día que entró a su oficina. Ese salto cambiario gigantesco es una responsabilidad de este Gobierno también. Obviamente hay una baja y eso seguramente para muchas personas es importante, pero está sostenido de manera artificial, con gran intervención del Gobierno. Hacía mucho tiempo que no teníamos una caída del consumo tan prolongada a lo largo del tiempo como la que vemos venimos viendo. YUn desafío que tiene Milei esSi quiere conservar ese nivel, que es una de las cosas que le pide el Fondo Monetario Internacional. Nuestro tipo de cambio está muy atrasado, hay presiones devaluatorias por múltiples medidas: Brasil, socio comercial de Argentina, devaluó, la presión por dólares para comprar importaciones que no puede sostener, y muchas cosas. Si ellos devalúan, se va a precios y uno de los únicos logros que tienen hoy se les cancela. En ese sentido, se espera que la actividad crezca este año. Yo no sé si va a crecer, peroy porque una de las formas de mantener una economía con bajos niveles de precios es cuando hay recesión, cuando no hay crecimiento, la mayor demanda siempre tiende a llevar los precios hacia arriba. Entonces, ahí hay un desafío para Milei.. En el fin del 2024 se terminó el acuerdo que firmó (el ex ministro de Economía Martín) Guzmán bajo la presidencia Alberto Fernández, un acuerdo que venía a buscar facilidades de pago para el acuerdo que había firmado Macri en su momento, récord en la historia del Fondo. Lo que se firmó fue una serie de objetivos, que no se cumplieron en los ojos del FMI o al menos eso escriben ellos en su en su revisión a fin del año pasado, era en diciembre. El FMI te desembolsaba lo que vos debías y para que vos no entres en default. No se estuvo pagando deuda, sino que solamente se estuvo cumpliendo y no defaulteando. Ese acuerdo se terminó, ahora hay que firmar uno nuevo.Y una de las formas de conseguir dólares es pedírselas al FMI, pero ahí el FMI tiene una disputa con el Gobierno porque el FMI quiere que haya una devaluación de la moneda y quiere que se salga del control de capitales, el llamado CEPO, pero -lo viene diciendo Milei hace un año- no encuentra todavía las condiciones para hacerlo porque obviamente puede darse lugar una fuga de capitales. Entonces, lo que esi hacen un acuerdo como el que firmó Guzmán donde hay ciertas concesiones pero no te dan fondos frescos, para que no haya que devaluar. También, estamos hablando de una economía que está en una fragilidad macrofinanciera en este momento, donde no tiene todo asegurado y esperar hasta las elecciones a mí me parece medio largo plazo.También sé, por experiencia propia, que muchas veces todo lo que se dice técnicamente, después viene alguien políticamente, mueve una ficha y va para otro lado a la cosa. Y cuando digo políticamente, digo,Es siempre difícil encontrar el momento para salirse del cepo ypor si hay una salida rápida de capitales, para poder responder sin que el dólar se te se te vaya a cualquier lado.Ellos tienen esta frase de “¿Y si sale bien?”, yo diría que. Ni siquiera te estoy hablando de un grupo social, personas directamente. El "si sale bien" esEs paraque van a estar motorizados por el RIGI o algunas industrias que no les van a cobrar tantas regalías cuando se sumen al RIGI. Es algo muy chiquito el “si sale bien”. Y lo cierto es queHay veces que parece que son números, pero cuando uno dice que los jubilados consumieron menores medicamentos que antes, son viejos que están tomando la medicación día por medio, que le está haciendo mal en el cuerpo, que lo está deteriorando y lo está acercando a su muerte. Los niños que están comiendo menos que antes porque la pobreza aumentó, son pibes que les va a costar más estudiar y desarrollarse en condiciones para tener un futuro más digno, un presente más digno. Entonces, todo este esfuerzo que dice Milei que tiene que hacer la sociedad para “verla”, para ver después la fantasía dolarizadora, y quién sabe cuántas cosas más que nos vendió como espejitos de colores, la verdad que no le va a tocar a todos esi sale bien. Entonces, creo que ahí hay otra fantasía, deHay muchas alternativas. Fíjate que cuando uno mira todo lo que hizo Milei en este momento, aún si uno quisiera decir "Bueno, había que ordenar las cuentas fiscales”, como le gusta decir a muchos,Cuando uno mira, por ejemplo, la Ley de Economía del Conocimiento, que es una ley que hizo Néstor Kirchner en el 2004 para apoyar el desarrollo del software en Argentina que era para imagínate 2004, en los albores de la época tecnológica, hoy las empresas se benefician de eso son. Por ejemplo, Mercado Libre en el 2023 recibió casi 100 millones de dólares en forma de no pagar aportes patronales y no pagar los aportes a la seguridad social. Le condonaron eso, no lo pagó de sus propios empleados.. Es mucha plata y eso es solo una de las empresas a las que todavía no le tocaron un centavo. Por otra parte, nosotros estamos viendo hoy una caída del consumo gigantesco que tiene que ver con la caída de los ingresos reales, producto de la inflación y la falta de apertura paritaria que no permiten que los trabajadores puedan recuperar sus niveles de poder adquisitivo, es decir, hay otras variantes por donde se podría haber ajustado esas clavijas, si lo necesario era eso, y por supuesto también pensar qu, sobre quiénes va a recaer el peso del dolor en la sociedad. Milei dijo siempre que todo el ajuste iba a caer sobre la casta, todavía no sabemos quién es la casta porque la verdad es queAhora parece que Galperín no es casta, que los senadores no son casta. Lo de la casta quedó medio raro porque uno pensaba que la casta política era parte de eso. Milei dijo muchas cosas que sonaban bonitas en su momento y después no las vemos, en mi libro "Motosierra y confusión", la confusión viene por ahí.