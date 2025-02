Milei firmará un nuevo mega DNU para eliminar o fusionar más de 50 organismos

En una nota con su amigo y periodista favorito, Esteban Trebucq, el presidente de la Nación, Javier Milei, se dedicó a ponderar sus medidas de Gobierno al anunciar la profundización de la motosierra con un mega DNU, al tiempo que anticipó que los impuestos y las retenciones van a seguir bajando a medida que “la economía crezca" y el Gobierno "se vea dotado de más recursos”.Destacó así que desde su llegada a la Casa Rosada lograron la salida de “10 millones de personas de la pobreza” y aseguró que “el problema de la inflación no esta resuelto” y “hay que seguir trabajando para erradicarla”.Milei dijo que cumplió con el 78% de las promesas que hizo en campaña y adelantó que están trabajando en un nuevo mega DNU: “Tenemos pensado, por ejemplo, ir contra 50 organismos del Estado. Al 60% estamos buscando cerrarlos, mientras que el resto los transformaremos o fusionaremos. Otro tema importantísimo”.“Argentina tiene 27 mil leyes vigentes, 70 mil decretos y 200.000 resoluciones. Vamos a aplicar el método de Elon Musk. Vamos a pedirle a cada dependencia que haga una especie de desglose de las cosas que está usando. Una vez que tenés lo que se está usando, el resto se va a derogar”, señaló en una entrevista televisiva.Lo cierto es qu el artífice de este recorte, sería el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien pensó esta como en una forma rápida de achicar el Estado y se lo propuso al presidente Javier Milei para eliminar de una sola vez decenas de organismos que consideró que no debían existir o cumplían tareas que ya realizaban otras entidades. Mediante ese mismo documento, además, se dejarán sin efecto un conjunto de normas y procedimientos burocráticos que datan de distintos años. El mandatario nacional, que le encomendó a su Gabinete no frenar con “la motosierra” y continuar reduciendo la estructura pública durante el 2025, aceptó la propuesta con entusiasmo.En la actualidad, hay un total de 40 organismos desconcentrados, entre agencias, comisiones e incluso las Fuerzas Armadas y de Seguridad; otros 71 descentralizados, como institutos y administraciones, y 63 entes del sector público nacional, entre los que están empresas como Aerolíneas Argentinas, AySA, Acumar, el Banco Nación y el Correo.Las autoridades nacionales analizaron todo el organigrama y entendieron que varias de esas dependencias cumplían funciones similares o vinculadas entre sí, por lo que se decidió fusionarlas, o se ocupaban de cuestiones que la actual administración consideró innecesarias, por los que se van a eliminar. En total, son cerca de 50 áreas las que van a desaparecer o reconfigurarse a partir del DNU que ya se está redactando y que el propio Milei firmaría en los próximos días.La medida afectaría tanto a la estructura de la Presidencia de la Nación, como a la Jefatura de Gabinete y a prácticamente todos los Ministerios, ya que, si bien son organismos desconcentrados o descentralizados, responden a distintas carteras.De Guillermo Francos, por ejemplo, dependen el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP); la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), entre otros.El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, cuenta con la Biblioteca Nacional Dr. Mariano Moreno (BNMM);el Instituto Nacional J.D. Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT UNC); la Radio de la Universidad Nacional del Litoral LT10 UNL y la plataforma Educ.ar S.E.En tanto, el Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri, tiene el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA); Tandanor S.A.C.I.Y.N.; la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín S.A. (FADEA); la Construcción de Viviendas para la Armada (COVIARA); la Corporación Interestadual Pulmarí y Fabricaciones Militares S.A.U., por nombrar algunas.El Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo es respondable de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN); el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE); el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS); el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y los institutos de la Propiedad Industrial (INPI), de Tecnología Industrial (INTI), de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), de Semillas (INASE), de Tecnología Agropecuaria (INTA), de Vitivinicultura (INV) y del Agua (INA).Entre los Ministerios de Justicia y Salud concentran el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH); la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), además de hospitales y los institutos Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y del Cáncer (INC).En el sector de transporte funcionan la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC); la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV); la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT); la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); la Junta de Seguridad en el Transporte (JST); el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y las Comisiones Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná y Técnica Mixta de Salto Grande.