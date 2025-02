Detuvieron nuevamente a More Rial por intento de robo a una vivienda

Durante la madrugada de este miércolesfue nuevamente detenida en el barrio porteño de San Telmo, acusada de protagonizar un "robo de modalidad escruche" el pasado 18 de enero en una vivienda ubicada en el partido bonaerense de San Isidro.La Policía local se presentó con un operativo en el hotel del centro de la Ciudad, ubicado entre Cerrito y Lavalle, donde se encontraba la hija del conductor televisivo Jorge Rial para llevar a cabo una nueva detención, luego de confirmar su participación en el robo ocurrido en el barrio Villa Adelina.El parte difundido informó que Morenao. Según relató la víctima habían violentado una ventana para sustraer varias de sus pertenencias.Las cámaras de la vivienda determinaron la identidad de los autores, además de la relación que la hija del mediático periodista mantenía con ellos. A raíz de las pruebas obtenidas, se realizó un operativo policial, tras ser arrestados fueron trasladados a la Comisaría Vecinal 1B y allí se le incautó el celular a Morena.“Mi única preocupación era mi nieto.A mí no tiene que pedirme disculpas, esto no me afecta. Lo que tiene que hacer es reflexionar y cambiar de vida. Ojalá que pueda hacerlo. Ella dice que lo va a hacer”, sostuvo Jorge Rial al regresar a su programa en C5N.“No me gusta ver mi apellido metido en eso, no me gusta ver a mi hija metida en esas cosas, pero”, sentenció Rial en contacto con LAM.