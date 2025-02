Sigue la motosierra: fin del patentamiento en registro de la propiedad automotor

El Gobierno nacional dio un paso clave en la simplificación de los trámites relacionados con la compra de vehículos 0km. En un anuncio realizado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se habilitó la inscripción digital de autos cero kilómetro, eliminando la necesidad de que los compradores se desplacen a las dependencias del Registro de la Propiedad Automotor. Este cambio no solo aligera el proceso, sino que también busca acabar con las irregularidades que históricamente afectaron a los registros automotores.

A partir de ahora, quienes adquieran un auto nuevo podrán completar todo el trámite directamente en la concesionaria donde compran el vehículo. “Hacés la compra en la concesionaria y automáticamente tenés la cédula y el título en la aplicación Mi Argentina, sin necesidad de ir a un Registro Automotor”, explicó Cúneo Libarona, refiriéndose a la nueva modalidad de inscripción digital. Esta medida también implica que el comprador no necesitará hacer trámites adicionales para obtener la cédula verde ni las chapas patente, las cuales estarán listas y colocadas en el vehículo en el mismo momento de la compra.El nuevo sistema funcionará bajo el marco del Registro Único Nacional Automotor (RUNA), que centraliza los trámites relacionados con vehículos nuevos, motos y maquinaria agrícola. Inicialmente, esta operatoria se implementará solo para autos cero kilómetro, pero el Gobierno ya anticipó que en el futuro se incluirán también los vehículos usados. Según se detalló, el proceso es completamente digital: una vez que el comprador firma el formulario en la concesionaria, los datos del vehículo y del comprador se cargan automáticamente en el RUNA, lo que genera la inscripción inmediata del vehículo.En cuanto a la implementación, esta modalidad estará disponible en los concesionarios de marcas nacionales y extranjeras habilitados como “comerciantes habitualistas”. Estos concesionarios contarán con un stock de chapas patente para cada unidad, lo que les permitirá entregar el auto con toda la documentación necesaria al momento de la compra. Sin embargo, este sistema no incluirá aún a los comerciantes no habitualistas, quienes deberán esperar a la segunda etapa de la implementación, explicaron desde el Gobierno.