Caputo negó que un acuerdo con el FMI suponga "una devaluación ni salir del cepo al día siguiente"

Mientras crece la expectativa por los anuncios que hará este jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que un eventual acuerdo con el organismo internacional no implicará que al día siguiente se levante el cepo cambiario o haya una devaluación.La aclaración del titular del Palacio de Hacienda no coincide con lo expresado por el presidente Javier Milei a comienzos de esta semana, cuando aseguró que el 1 de enero de 2026 ya no existiría más el cepo, pero que eso podría adelantarse si se alcanzara el acuerdo con el FMI."El acuerdo con el Fondo no implica que se salga de las restricciones cambiarias al día siguiente", remarcó Caputo en una entrevista con LN+, aunque reconoció que podría acelerar el proceso de recapitalización del Banco Central, una de las tres condiciones necesarias para levantar las restricciones cambiarias.Las otras dos condiciones que oportunamente mencionó Caputo son que la inflación converja con el "crawling peg" del tipo de cambio oficial y que la demanda de dinero termine de absorber el exceso monetario.Caputo, además, pronóstico que la economía crecerá un 5% en 2025 "o incluso por arriba" de ese número a partir del crecimiento del crédito y del interés de invertir en la economía real. "Si conseguimos financiamiento, vamos a salir más rápido ", aseguróHace días el presidente Javier Milei expreso que "como liberal, el cepo es aberrante. Pero soy liberal libertario, no liberal libertarado. Nosotros determinamos cuáles son las condiciones para sacar el cepo. Una es que la inflación inducida converja con la inflación observada. Otra es que la base monetaria observada coincida con la amplia, de modo tal de que cuando se abra el cepo no haya una corrida. Y la tercera tiene que ver con la posibilidad de conseguir financiamiento para adelantar en el tiempo la salida. Si conseguimos financiamiento, la salida es más rápida", explicó."Ese dinero que entre en las arcas del Tesoro se va a utilizar para recomprarle deuda al Banco Central, que es el máximo acreedor del Tesoro. No es lo mismo que si lo recibo cash que si es en cuotas. Vamos a salir de todos modos del cepo, pero cuanto más financiamiento consigamos, más rápido vamos a salir", subrayó en una entrevista.Por otro lado, se vanaglorió por su gestión económica a lo largo de 2024: "Rompimos todos los libros de teoría económica. Se suele decir que ante una recesión hay que hacer políticas monetarias y fiscales expansivas; sin embargo, nosotros hicimos un ajuste fiscal de 15% del PBI. Lo normal es que el PBI caiga en estas condiciones cerca del 15%. 2024 va a estar cerrando con una caída del 2%. Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia durante una recesión, bajamos la inflación del 54% al 0,8% y la economía se expandió y bajamos la pobreza".