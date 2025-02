Luego de que amenazaran con una movilización, el Gobierno aumentó los salarios de Gendarmería

Luego de las amenazas de una movilización por el atraso salarial, el Gobierno de J. El incremento rompe el techo de paritarias impuesto por la Secretaría de Trabajo, que se niega a homologar cifras por encima de la inflación.A través de la Resolución 176/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, determinó un aumento de alrededor del 5% que regirá a partir de marzo para las cuatro fuerzas federales, aunque también será retroactivo a enero y febrero.Los aumentos llegan luego de que suboficiales de la Gendarmería Nacional anticiparan que realizarán una protesta por los bajos salarios que reciben, por la dificultad para cubrir gastos básicos y por la falta de cumplimiento de otros derechos laborales. "La situación es insostenible.. Queremos visibilizar lo que está ocurriendo y pedir soluciones", habían sostenido los gendarmes, según el medio local Noticias Mercedinas.En sí, denunciaban que sus salarios no superan los $780.000 netos. También pidieron no trabajar más de 48 horas semanales y recibir suplementos por tareas de seguridad en puntos calientes de Rosario y Buenos Aires. La protesta estaba prevista para el 25 de febrero frente a comandos regionales de la fuerza. Por ahora, los organizadores no indicaron si se levantará tras los aumentos o la mantendrán de todos modos.Según detalló Noticias Argentinas, un recibo de sueldo correspondiente a enero de 2025 muestra que un suboficial percibió $978.665,59 brutos, pero tras los descuentos de $195.890,07, el neto a cobrar fue de $782.775,52.Un gendarme pasará a tener un haber mensual básico de 659.000 pesos a partir de enero, de 667.000 pesos a partir de febrero y de 700.000 pesos a partir de marzo. A eso se le suma un aumento en la "función de prevención barrial", que pasará a ser en marzo de 320.000 pesos, además de un incremento en las horas extra que realicen de alrededor de 20.000 pesos desde marzo.Por su parte, el haber básico a partir de marzo pasará a ser de 785.000 pesos para un agente de la Policía Federal, a lo que se le agregan incrementos en el suplemento zona para determinadas localidades, en horas extra y otros complementos.Además, desde marzo el haber básico pasará a ser de 700.000 para un marinero de la Prefectura Naval, y pasará a ser de 549.000 pesos para un oficial principal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.