Incendios en El Bolsón: el fuego avanzó hacia una zona poblada y ya hay evacuados

El incendio forestal que azota a la localidad de El Bolsón se descontroló y continúa su avance sobre los animales, habitantes, y viviendas de la zona. Las intensas ráfagas de viento de hasta 80 km/h favorecieron la propagación del fuego a más de 3.000 hectáreas y dificulta la tarea de los brigadistas.Este sábado. Las autoridades provinciales habían pedido a través de un comunicado "la salida gradual de Las Perlas del Azul, desde Paraíso y Hue Nain hacia el norte", incluyendo las zonas de la Dulcería, Cascada Escondida, Loma del Medio, Doña Rosa, Camping Los Alerces, Campo Base, Camping del Río Azul hasta el Paralelo.Mientras tanto,por determinación del juez, a cargo del caso que investiga los hechos en la Patagonia. Según indicaron, no fueron aceptados los argumentos de la fiscalía -basados, principalmente, en testimonios de sospecha de cuatro personas, tres de una misma familia según fuentes locales-, conducida por Lozada y Arrien. Al no presentar otras pruebas, el magistrado dejó a los seis detenidos en libertad.Según recogió LM Neuquén, el juez de Garantías recriminó que "podrían haber investigado y no formular cargos 'y después vemos'". También apuntó que había testimonios que habrían derribado la hipótesis planteada por los investigadores. "", acusó al hacer referencia a los relatos de testigos que indicaron que los acusados, cinco hombres y una mujer, serían amigos y parte de un grupo que promueve el cuidado por el medioambiente. Incluso, afirmaron que se dedicarían a realizar trabajos en huertas comunitarias y ecológicas.De hecho, señalaron que los incidentes que se registraron en la comisaría local, luego de que los acusados fueran detenidos, habrían sido motivados por la falta de vinculación entre los señalados y los hechos investigados. Los manifestantes se habrían tratado de amigos de los sospechosos que habían exigido su inmediata liberación.Luego de que se conociera la resolución judicial, sigue el trabajo para la Fiscalía de El Bolsón, que deberá continuar con la investigación para determinar el origen del incendio y la posible responsabilidad de terceros respecto a su origen. La causa cuenta con un detenido, identificado como, después de que fuera apresado por presuntamente haber merodeado la zona bajo una "actitud sospechosa".Según indicó el medio local Río Negro,; específicamente a trabajadores del intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano. "¿Quiere mi versión? Ese día, yo estaba llevando a los pibes de los pozones, que están en un camping arriba. Cuando bajé, tenía mi mochila llena de comida, sándwiches y frutas", comenzó. En ese momento, fue interceptado por dos personas que le preguntaron qué hacía allí. "", denunció. Dicha botella es el único fundamento para dictarle la prisión preventiva durante un mes.Por otro lado, en plena emergencia, la policía de Río Negro detuvo a un hombre de 49 años,, quien fue grabado realizando una fogata en una zona de vegetación en El Bolsón. El video, filmado por un vecino, muestra cómo Hermosilla intentaba encender un fuego en plena crisis de incendios. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales la Justicia intervino. El gobernadoral señalar que quienes causen estos desastres enfrentarán las consecuencias de sus actos.