Censura: el gobierno de Milei suspendió el recital de Milo J en la ex Esma

A horas del esperado recital gratuito de Milo J en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA, se conoció que la Justicia hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Ministerio de Justicia de la Nación para suspender el evento. La decisión, firmada por la jueza María Alejandra Biotti, llegó tras la solicitud del Gobierno de Javier Milei, que argumentó la falta de autorización para la realización del show en el predio de memoria histórica. El recital, que había generado una gran expectativa entre los jóvenes, se iba a llevar a cabo para presentar la edición de lujo del último disco del artista, *166*, pero fue abruptamente cancelado, dejando a miles de fanáticos sin su ansiado espectáculo.

La medida judicial también fue acompañada por una fuerte presencia policial, tanto en las cercanías del espacio como dentro de los edificios, lo que aumentó la tensión en el ambiente.Milo J, quien había anunciado el evento como una cita de acceso libre y gratuito, se mostró visiblemente afectado por la suspensión. A través de un video en vivo en su cuenta de Instagram, el cantante confirmó que no podría realizar el recital y pidió a sus seguidores que se retiraran de forma pacífica ante la presencia policial. "No quiero que a ningún fan le pase nada, hablo en serio, pórtense bien", expresó con tristeza, mientras denunciaba que el gobierno había presentado documentación falsa para justificar la cancelación del show., ironizó el músico, quien lamentó que su intención de ofrecer un recital gratuito hubiera sido bloqueada por las autoridades. El Gobierno, por su parte, fundamentó la suspensión señalando que el evento no contaba con la debida autorización por parte de las autoridades competentes, entre ellas la Secretaría de Derechos Humanos, encargada de velar por la preservación del espacio de memoria.