Pese a la insistencia de Milei, María Becerra omitió los ataques y se mostró celebrando su cumpleaños

María Becerra, conocida como "" y una de las artistas más destacadas del género urbano, festejó ayer su cumpleaños número 25 en un contexto particular. La cantante, nacida el 12 de febrero del 2000, se mostró comprometida con los incendios acontecidos en la Patagonia, lo que le valió múltiples ataques de parte del presidente Javier Milei, y de su ejército de trolls libertarios en las redes sociales.Así, en medio de la controversia por los comentarios de Milei hacia la artista, quien no había hecho más que pedir ayuda por los incendios en la Patagonia, María optó por un festejo íntimo y especial junto a su pareja, el cantanteAunque ella aún no publicó detalles de la celebración, su novio compartió un emotivo mensaje en redes sociales.", escribió J Rei en una historia de Instagram, dejando en evidencia el amor y la complicidad que comparten.Es que el mandatario había respondido después de que la cantante exigiera al Gobierno ayuda para combatir los incendios en el Sur del país.”posteó el mandatario.Milei, fiel a su estilo, dedica horas de su tiempo a las redes sociales, en particular Twitter e Instagram. En este caso optó por un juego de palabras en el que reemplazó el apellido de la cantante por las siglas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), institución que el libertario denosta y busca cerrar.A pesar de la polémica que la rodea, María Becerra continúa siendo una de las figuras más queridas y admiradas de la música argentina, celebrando este nuevo año de vida rodeada de amor y buenos deseos.