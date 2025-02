El Kun Agüero se acerca cada vez más a la política: se reunió con un expresidente durante sus vacaciones en Villa La Angostura

Sergio “El Kun” Agüero se acercó cada vez más a la política durante sus vacaciones. En esta oportunidad, se reunió con Mauricio Macri, con quien mantiene una relación cercana desde hace varios años. El ex delantero de la Selección argentina se alojó en la residencia que el ex mandatario posee en Villa La Angostura, donde compartieron momentos en familia junto a sus respectivas parejas.La ex primera dama Juliana Awada se encargó de hacer pública la reunión a través de sus redes sociales. “Qué bien la pasamos”, escribió en una historia de Instagram, donde se la ve junto a su marido, Agüero y la pareja del “Kun”, Sofía Calzetti.Anterior a eso, Awada había comentado una foto de Calzetti en la misma red social. “Qué lindo haberlas recibido”, escribió, a lo que la modelo y empresaria respondió: “La mejor anfitriona del mundo mundial, muchas gracias”.Además, la pareja del “Kun” compartió imágenes disfrutando de la estadía en la residencia junto a su hija Olivia, de apenas seis meses de edad. La familia de Agüero y la de Macri también realizaron una excursión en lancha por el lago Nahuel Huapi, disfrutando del paisaje patagónico.La relación entre el ex futbolista y el ex presidente no es nueva. Durante el Mundial de Rusia 2018, Macri se comunicó con el Kun antes del partido clave ante Nigeria para expresar su apoyo al seleccionado argentino, que finalmente logró la clasificación a los octavos de final.Previo a eso, el político visitó al plantel en el predio de Ezeiza y allí tuvo una extensa charla con el “Kun”. Años más tarde, en un vivo de Twitch, el ex mandatario sorprendió al revelar que se whatsappeaba con el ex jugador de Independiente cuando le preguntaron cuál era el contacto más famoso en su celular.Vale recordar que en medio de la pelea entre el Gobierno y las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el “Kun” Agüero visitó la Casa Rosada en noviembre pasado y se viralizó una foto con la diputada libertaria Juliana Santillán, quien tiene a cargo el proyecto oficialista,.El retirado delantero hizo público en más de una oportunidad su apoyo a la gestión que está llevando adelante el presidente Javier Milei, a quien todavía no pudo conocer en persona.