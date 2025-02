El papa Francisco sufre una infección pulmonar y tiene un cuadro clínico complejo

El Vaticano confirmó nueva información acerca de la salud del papa Francisco, al precisar que sufre “una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que obligó a modificar aún más la terapia” e indicó que “el cuadro clínico complejo requerirá una hospitalización adecuada”.Lo hizo el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, quien evitó dar plazos sobre hospitalización de sumo pontífice en el Instituto Gemelli de Roma. No obstante, aclaró que no se trata de un “agravamiento”, sino que el cambio del tratamiento se debe una lectura de los análisis realizados en los últimos días y que muestran una evaluación más completa de la patología.De hecho, Bruni precisó que Francisco desayunó y leyó los diarios este lunes por la mañana y continúa con sus tratamientos farmacológicos.Hoy se supo que a pesar de estar internado, el Papa, que tiene 88 años, llamó tanto el viernes como el sábado a la parroquia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica de Gaza. “Nos llamó, tenía la voz un poco cansada, pero estaba de buen humor y quiso saber cómo estábamos”, explicó un colaborador de la parroquia en un canal de televisión del grupo italiano Mediaset.Bruni también contó que el sumo pontífice llama todos los días, desde que empezó la guerra, a la iglesia donde encuentran refugiadas 600 personas y por ello quiso seguir haciéndolo durante su hospitalización.Francisco ingresó al Hospital en “estado regular” el viernes por el agravamiento de una bronquitis. Los médicos confirmaron una infección del tracto respiratorio y prescribieron “reposo absoluto” junto con terapias farmacológicas. El Papa se había sometido a la extirpación de parte de un pulmón tras una infección pulmonar en su juventud.Sin embargo, los estudios realizados en los últimos días demostraron que tiene una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que lo obligó a modificar “aún más la terapia”, según especificaron desde la Santa Sede.Hasta el momento no se sabe cuándo será dado de alta debido a que debe continuar con el tratamiento en el centro de salud, pero se especificó que el sumo pontífice “está de buen humor”.A mediados de enero, Francisco apareció con un golpe en el brazo tras sufrir una caída en su residencia. En diciembre, se le vio con un gran hematoma en la cara después de haber padecido otro golpe. Pero pese a sus problemas de salud, entre ellos de cadera y dolores en la rodilla que lo obligan a ir en silla de ruedas, el Papa llevó adelante su cargada agenda y declaró que no tiene intención de bajar el ritmo.