Qué piensan en el FMI sobre el escándalo cripto de Milei que llegó al FBI

El cryptogate sigue desatando tensiones dentro y fuera de Argentina, con potenciales consecuencias para las relaciones internacionales del país. En este contexto, la exministra de Economía Felisa Miceli advirtió que la situación podría complicar aún más las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que el gobierno de Milei mantiene conversaciones críticas por el acuerdo de deuda.

En medio del escándalo por libra, Milei recibió a un senador estadounidense en Casa Rosada. El encuentro, que tenía un carácter principalmente diplomático, ocurrió en medio de la tormenta política y económica que atraviesa el mandatario. Steve Daines, quien se mostró receptivo ante el nuevo gobierno de La Libertad Avanza, llegó en un momento clave, cuando las críticas y las denuncias internacionales por el escándalo $LIBRA siguen sumando presión al gobierno de Milei.

En una entrevista con la radio 750, Miceli explicó que el FMI aún no ha adoptado una postura clara sobre la conveniencia de operar con criptomonedas, y consideró que este escándalo podría agravar las relaciones del gobierno con el fondo. "Toda esta situación enrarece muchísimo la negociación con el FMI", sostuvo la exministra, quien durante la gestión de Néstor Kirchner fue titular de la cartera de Hacienda.Además, Miceli destacó que las implicaciones del escándalo no solo se limitan a las negociaciones con el FMI, sino que podrían extenderse a las relaciones con Estados Unidos, específicamente con la administración de Donald Trump. "La relación con Trump... Porque no creo que quiera quedar pegado a una situación donde Milei hizo el ridículo ante todo el mundo", ironizó la economista, quien también se mostró crítica con la defensa que Milei dio sobre su implicación en el caso. "El autoproclamado premio Nobel de Economía ahora es el hazmerreír de todo el mundo", señaló.En su análisis, Miceli calificó la situación como un esquema Ponzi, sugiriendo que Milei habría promovido la criptomoneda de manera irresponsable. "Esto es un esquema Ponzi montado por el presidente de un país que es el nuestro, lamentablemente", aseguró. Además, señaló que el hecho de que un presidente recomiende la compra de una moneda cuyo valor terminó desplomándose podría percibirse como un acto de fraude. "Es como si un presidente recomienda que compres un producto, y luego ese producto pierde todo su valor. ¿Eso no es un currito?", cuestionó.Miceli también señaló que las consecuencias del escándalo no solo afectan a los argentinos, sino que ya ha generado repercusiones en Estados Unidos, donde varias personas han presentado denuncias y se están preparando demandas colectivas. "Hay estudios en Estados Unidos donde hay 100 denuncias", aseguró, y advirtió que alguien deberá asumir las consecuencias de esta situación. "Ojalá que no sea el país", concluyó, dejando claro su preocupación por el impacto que este escándalo podría tener sobre la economía y la imagen internacional de Argentina.Fuentes cercanas a la Casa Rosada aseguran que el presidente sigue adelante con su agenda, argumentando que él mismo es la principal víctima de esta situación. “Es el único estafado”, señalaron desde el entorno presidencial, minimizando así las repercusiones políticas y económicas que se derivan del colapso de la criptomoneda.