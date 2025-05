Francos y Caputos se reunieron por videollamada con gobernadores para sumarlos al "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron este martes en Casa Rosada dos reuniones por videoconferencia con 17 gobernadores para sumarlos al "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos".Los mandatarios que participaron del primer Zoom fueron Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y el ministro de Economía, Daniel Abad, en representación de Osvaldo Jaldo (Tucumán).En el segundo estuvieron Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz) y los ministros Guillermo Acosta y Manuel Calvo, en representación de Martín Llaryora (Córdoba), y el de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, en representación de Rogelio Frigerio (Entre Ríos).Según supo Noticias Argentinas, fueron dos reuniones en las oficinas de Francos "muy técnicas", en las que principalmente Caputo brindó detalles del plan que lanzó el Gobierno para que se vuelquen a la economía real los dólares de los ahorristas que están fuera del sistema.En rigor, la Casa Rosada busca convencer a los gobernadores de que no pongan trabas, ni controles, ni gravámenes que entorpezcan el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", tal como adelantó que va a hacer el mandatario opositor de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.El gobernador bonaerense dijo que en su provincia se mantendrán los controles impositivos y criticó la iniciativa del "dólar colchón". "Parece más una estrategia para legalizar fondos sin origen claro. Si alguien sistemáticamente empieza a comprar propiedades o depositar sumas importantes y no tiene cómo justificarlo, eso sigue siendo delito", sostuvo Kicillof.Las reuniones de este martes fueron para tratar de evitar que más gobernadores adopten esta postura, por lo cual se les dio detalles informativos y se buscó convencerlos de los beneficios de que los ciudadanos usen los dólares guardados para así mover las economías provinciales con la compra de inmuebles o autos.Estuvieron en las reuniones también el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, y el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo.Los 17 gobernadores que asistieron fueron los menos confrontativos con la gestión libertaria, ya que no estuvieron los peronistas Kicillof, Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja).Tampoco asistieron el radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Jorge Macri (CABA). Algunos de ellos podrían formar parte en una futura reunión presencial.