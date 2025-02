Milei comparó su escándalo $LIBRA con la ruleta rusa y un casino: No lo promocioné, lo difundí

El presidente Javier Milei habló sobre el escándalo generado por su tuit relacionado con la criptomoneda $LIBRA, y defendió su decisión de difundirlo, aclarando que no lo había "promocionado". En su entrevista con Jonatan Viale para TN, explicó que su publicación fue solo un acto de difusión, algo que realiza habitualmente con temas de interés. "Difundí esto como difundí cientos de cosas. Mi tuit es tres minutos después de la creación de la moneda porque soy un fanático de estas cosas y me enteré. Son traders de volatilidad que sabían lo que estaban haciendo", dijo Milei.

En relación con las críticas que recibió desde la oposición, el presidente continuó con su defensa, señalando que el nerviosismo de sus detractores se debía a su crecimiento en las encuestas., afirmó, y destacó que para las elecciones la economía crecería un 7% y la inflación bajaría al 1%.Aunque se mencionó la posibilidad de que alguien del Gobierno estuviera involucrado en el escándalo de la criptomoneda, Milei desestimó dicha hipótesis. "No creo que haya nadie involucrado. No desconfío de nadie del equipo", sostuvo, aunque advirtió que si la Justicia determinaba lo contrario, "va a rodar la guillotina". Además, explicó que conoció al creador de Libra, Hayden Mark Davis, en octubre de 2024, cuando este le propuso una estructura para financiar emprendedores. Fue en este contexto que Milei decidió difundir la noticia., detalló.También explicó las razones por las cuales eliminó el tuit poco después de haberlo publicado:, aseguró. No obstante, destacó que no era común que borrara tuits y que en este caso actuó de esa manera debido a las dudas generadas alrededor de la situación.Y desmintió la versión de que 44.000 personas se habían visto perjudicadas por el escándalo de Libra, señalando que el número real de afectados no superaba las 5.000 personas, la mayoría de las cuales son especialistas en este tipo de instrumentos financieros de alto riesgo, concluyó el presidente, reafirmando su postura de que no cometió ningún error y que actuó siempre de buena fe.