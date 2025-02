"Te estás cayendo a pedazos": Cristina Kirchner salió al cruce de Javier Milei

¡Ay Milei! “Economista experto en crecimiento con o sin dinero”…



La expresidenta Cristina Kirchner lanzó un duro mensaje contra el presidente Javier Milei, en medio del escándalo cripto y tras la fallida entrevista que brindó en la noche del lunes donde intentó defenderse. "Te estás cayendo a pedazos", le señaló en su cuenta de X al marcarle sus contradicciones entre el mensaje original sobre la estafa con $LIBRA y las explicaciones que esbozó. "Sos un estafador", remató."¡Ay Milei! 'Economista experto en crecimiento con o sin dinero. Te estás cayendo a pedazos. Anoche, en la entrevista de TN lo tuyo fue patético. Y lo del colorado Jony Viale bochornoso. Los dos juntos dan vergüenza ajena. En la versión que editaron para la gilada, te vi pálido (parecías de cera, decile a tu diputada maquilladora que cambie de producto), balbuceante y contradictorio", señaló en un primer momento la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ).En un extenso mensaje, la expresidenta luego le preguntó con ironía "¿cómo es eso que decís que el otro colorado, el cripto estafador Hyden Davis, te propuso 'armar una estructura para financiar emprendedores?'. Y después justificas la estafa diciendo 'es como que alguien va, juega a la ruleta rusa y le toco la bala'. ¿En qué quedamos? ¿No era que tu posteo de X fue para ayudar a las pymes argentinas? O en realidad fue para enganchar especuladores que apostaran en el casino armado por vos, tu hermana y tus socios"."A propósito del colorado yanqui. ¿Cómo pudo anunciar él que ibas a dar una entrevista? ¿Lo escuchaste cuando dijo 'esto no es mi problema, es problema de Milei y su equipo, es la plata de ellos y la plata de Argentina'? ¿Tampoco lo escuchaste cuando te dio 48 hs para que le presentes un plan de acción para ver qué hacer con la guita? ¡Claro que lo debes haber visto y escuchado! Por eso, en la entrevista editada, casi ni lo mencionás… y cuando lo hacés, usas algodones. No sea cosa de que hable y te mande en cana a vos y a tu hermana con pito y matraca", agregó.En otra parte del posteo, Cristina le explicó al jefe de Estado que "sin tu posteo en X promocionado la cripto $LIBRA, en tres minutos después de su creación, fijado durante 5 horas y con CBU incluido para operar, no había estafa".Sobre el final, le reconoció con ironía que "seguís protagonizando hechos inéditos en esta Argentina que casi lo vió todo". "Te armaron una entrevista para limpiarte la imagen, te trajeron a un “periodista” amigo (¿ensobrado?), te pautaron las preguntas y te intervinieron la entrevista porque lo que decías 'te puede traer un quilombo judicial', referenció la expresidenta sobre la intervención de un asesor presidencial en medio de la charla con el periodista de TN."¡Nunca se vió algo así! Principio de revelación argento: la connivencia de periodistas y grandes medios con los gobiernos antipopulares. ¿Dónde estarán los que querían preguntar? Milei, no sólo sos un estafador con las cripto. También sos un estafador de entrevistas. Un show de títeres donde Jony Viale obedece y vos repetís. Al 'Mago' se le están escapando los conejos de la galera", concluyó Cristina.LA ENTREVISTA DEL ESCÁNDALOEn una entrevista en la que intentó desligarse del escándalo de la posible estafa millonaria con la promoción de la criptomoneda $Libra, el presidente Javier Milei intentó minimizar su impacto al asegurar que él solo quiso ayudar a un emprendimiento privado y "salió mal".Durante toda la emisión, el periodista Jonathan Viale se encargó de señalar la longitud del reportaje y la enorme cantidad de preguntas que el primer mandatario accedió a responder. Sin embargo, pocos minutos después de emitido, aparecieron cortes en los que se puede observar claramente las intervenciones de asesores en el discurso de Milei.En el momento en que Milei argumentaba que el retuit se había hecho desde su cuenta personal y que Viale le preguntaba sobre la estrategia judicial que tendría, se puede apreciar que hay gente que habla fuera de cámara y se alcanza a ver a un asesor que le sugiere no hablar de ese tema, y Viale accede a recomenzar la entrevista evitando esa pregunta.