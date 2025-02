Paola Zuban: "La crisis de criptogate le pega directo a los valores que Javier Milei representa"

Paola Zuban, directora de la Agencia Zuban & Córdoba, dialogó con Política Argentina sobre los resultados de su reciente informe que midió el impacto del escándalo conocido como "criptogate" en la figura de Javier Milei. Enfatizó que la crisis, que afectó la reputación del Presidente, podría tener consecuencias serias tanto a nivel interno como en la relación con inversores y organismos internacionales, como el FMI. "Los efectos que no ha producido la oposición de este escándalo van a venir más de afuera", enfatizó.

Esperar lo inesperado es prácticamente una máxima en el análisis político argentino. Hace exactamente una semana, la realidad era completamente otra: el gobierno venía de anunciar un buen dato de inflación, había logrado superar sin problemas la crisis por el discurso de Davos y… pic.twitter.com/DuTw0E9ZYE — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) February 19, 2025

Para Zuban, la gravedad del impacto que el escándalo de criptomonedas tiene en la figura pública de Javier Milei se verá en el largo plazo. Si bien su núcleo duro de seguidores se mantiene firme, la crisis pone en juego la percepción de los votantes indecisos y puede afectar la relación del gobierno con actores clave como el FMI y los inversores internacionales. La falta de una respuesta institucional clara por parte del presidente, según Zuban, podría profundizar la crisis y poner en peligro los avances que había logrado en sus primeros meses de gestión.

Empieza el redactor de esta nota:- Particularmente no me sorprendieron. Dijimos que ibamos a esperar que baje la espuma de la noticia para ver qué impacto tenía en la ciudadania pero con la entrevista del lunes, hizo que además de la repercusión saltará a todos los medios de comunicación, haciendo que se ponga en conocimiento a la mayoría de la ciudadania. Hay un conocimiento muy fuerte, no de los términos técnicos sobre qué es una criptomoneda, un token o Solana, pero si sobre el concepto de estafa. Es un concepto que si logró calar muy fuertemente en la mayoría de la sociedad.- Pesa mucho por varios motivos: desde el 2001 en Argentina pero particularmente desde el 2008 a nivel mundial se viene estudiando la crisis de representación. Algunos teoricos lo llaman la decepción democrativa. Hoy vivimos una nueva decepción con una figura que se salía de la figura política hacía un dirigente outsider que representaba un conocimiento acabado de la economía, una cercania con los jovenes, vinculado con lo virtual y las redes sociales, y este escándalo le pega de manera directa en esos valores que Javier Milei representa. Por eso, en los valores que sacamos, vemos que hay una afectación en esa reputación.- Esto puede perjudicar primero las conversaciones con el FMI y, de la mano de esto, la relación con cualquier inversor que haya querido invertir en la Argentina. Todo está muy atado al acuerdo con el FMI que el gobierno de Javier Milei creyó que tenía un respiro. (...) Los problemas pueden venir más desde el exterior que desde la opinión pública en términos de reputación. Los efectos los vamos a ver a lo largo de tiempo y desde las acciones que se puedan tomar en la Justicia desde el exterior, situación que condiciona mucho los acuerdos con el FMI y los inversores.- No podemos decir que sean comparables. Cuando se produce una crisis de opinion pública, es porque el evento afecta valores socialmente compartidos. La foto de Olivos afectó una sensibilidad muy participar en pandemia que significó un desplome muy abrupto de la imagen de Alberto Fernández a las que se sumaron el vacunatorio VIP y el intento de expropiciacion de Vicentín. Si vemos la pelicula completa de la imagen de su Gobierno en esos eventos pegan picos hacía abajo haciendo que la imagen de Alberto Fernández termine con una imagen negativa del 70 por ciento. Javier Milei está hoy lejos de ese número pero la tendencia es yendo a la baja. No se puede decir que hoy vaya a tener la misma magnitud que tuvo la foto de Olivos para Alberto Fernández.De todas maneras, creo que es una crisis de “sombra alargada”. Tiene un impacto determinado aún sin un cierre, en gran parte, porque el Gobierno no gestionó bien. Para cerrar una crisis el Manual dice que tienen que estar presentes alguna de estas tres cosas: un pedido de disculpas, un reconocimiento de lo que sucedió o un resarcimiento del daño prodiucido. Ninguna de estas dos cosas estuvieron presentes en la entrevista y todo indica que se va a redoblar la estrategia que vienen utilizando que es inundar el campo, flood the tunnel, inundar la cancha con temas de agenda de manera tal que no le den tiempo a la opinion pública de procesar la informacíón: hoy nos enteramos de que el Banco Nación es una sociedad anonima, (...) Los efectos que no ha producido la oposición de este escándalo van a venir más de afuera.Milei tiene un nucleo duro del 35/37 por ciento irreductible y sólido. No importa lo que diga o haga, lo acompañan igual. De ese 37 se escala a un 40 por ciento de personas que creen que puede utilizar su palabra sin involucrar la institucion presidencial. La sociedad está cambiando sus valores y hay que ver cuáles son. (...)Hay que ver si un valor socialmente aceptado es esto de si el presidente habla en nombre de la presidencia cada vez que habla o tuitea.Se están viendo las repercusiones de los actos de Gobierno. No es solamente que el utiliza palabras agresivas para referirse a sus opositores. Cada cosa que dice tiene un efecto institucional. En ese sentido, la ciudadanía interpreta que no hay demasiado margen para esas digresiones que tiene.Hasta enero, están todos en el mismo nivel de negatividad. Macri un poco más arriba pero todos tienen más imagen negativa que positiva pero recordemos que la imagen no es un buen valor para evaluar si van a ser candidatos o no. Una mala imagen no los invalidad para presentarse como candidatos.