Macri encabezó una cumbre del PRO y se enfrenta a Milei por las designaciones de Lijo y García-Mansilla en la Corte

Mauricio Macri encabezó la mesa directiva del PRO este miércoles en medio de la creciente tensión con La Libertad Avanza por la estafa de la criptomoneda $LIBRA, el fracaso de la licitación de la hidrovía y el armado electoral de cara a las legislativas de octubre. La novedad es el rechazo de buena parte del partido amarillo a la designación por decreto en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema."No hubo acuerdo ni postura unificada con respecto a Lijo y Mansilla. Libertad de acción a los senadores", señalaron participantes del cónclave a Ámbito.Sin embargo, versiones de Infobae indican que el ex presidente se fastidió con la decisión de Milei y marcó su posición al respecto. Los senadores del partido votarían -según dicho medio- en su mayoría en contra de los pliegos que impulsa el Gobierno para la Corte Suprema cuando llegue el turno de que el Senado deba prestar conformidad.En el encuentro también estuvieron la vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, el secretario general, Facundo Pérez Carletti, y Cristian Ritondo, entre otros. La reunión en la sede partidaria de la calle Balcarce, en el barrio porteño de San Telmo, comenzó pasadas las 11:00 y evitaron emitir un comunicado.Mauricio Macri reapareció en esta reunión con criticas contra el Poder Ejecutivo por la designación vía decreto de Lijo y García Mansilla para cubrir vacantes en la Corte Suprema. Anoche, uno de los primeros en salir a cuestionar la medida de Javier Milei fue el exministro de economía de Cambiemos, Hernán Lacunza. Con el agravante de que se trata además de uno de los negociadores designados por el expresidente para intentar arribar a un acuerdo programático con La Libertad Avanza que permita cerrar un frente electoral en todo el país. En ese plano, el PRO cree ir ganando volumen tras la estafa cripto.El vinculo Milei-Macri se encuentra detonado desde que en una comisión de la Cámara de Diputados, el director de Puertos, Iñaki Arreseygor, acusó al expresidente por el fracaso de la licitación de la hidrovia, un negocio millonario por donde pasan el 80% de las exportaciones del país. “Fuimos testigos de una operación sin precedentes orquestada, lamentablemente, desde equipos técnicos que supieron ser parte del gobierno (...) El exministro de Guillermo Dietrich, el ex presidente Mauricio Macri”, denunció el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la semana pasada.Macri vio la mano de Santiago Caputo detrás de esa denuncia en el Congreso y salió a embestir contra el triángulo de hierro a partir de la estafa cripto con $LIBRA. A eso se suma la guerra abierta que La Libertad Avanza le declaró a Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires donde le voto en contra el Presupuesto 2025 y las complicaciones para cerrar un frente electoral en la provincia de Buenos Aires donde el PRO ya trabaja en un plan B para formar una coalición opositora a Axel Kicllof pero sin las fuerzas del cielo.En el encuentro de esta mañana también estaban presentes figuras como Diego Santilli y Guillermo Montenegro, principales promotores de un acuerdo con LLA en la provincia de Buenos Aires.De la partida no estuvieron presentes los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) ni Ignacio Torres (Chubut), quienes buscan preservar la unidad de su electorado en los distritos y tampoco descartan el armado de un frente electoral con La Libertad Avanza en sus provincias."No tiene voluntad de acuerdo, quieren ir solos", afirman cerca de Macri en relación a la exigua chance de armar un frente electoral con las fuerzas del cielo en la provincia de Buenos Aires. Por eso sectores del PRO ya trabajan en un plan B para lanzar un armado electoral junto a la UCR de Maximiliano Abad, la Coalición Cívica y al peronismo disidente.El 19 de marzo cierran las alianzas para las elecciones locales en CABA que, a partir de la eliminación de las PASO y el desdoblamiento dispuesto por Jorge Macri, se realizarán el 18 de mayo. Ya no hay margen para un acuerdo con La Libertad Avanza en el distrito madre del PRO donde el peronismo se frota las manos a partir de la atomización del electorado cercano a Milei y Macri. Un fraccionamiento que se acentúa con el auto anunciado regreso de Horacio Rodríguez Larreta a la contienda electoral porteña.