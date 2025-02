Milei no asistirá a la asunción de Yamandú Orsi en Uruguay y evalúa enviar un representante

El presidente Javier Milei no asistirá este sábado a la ceremonia de asunción de su par de Uruguay, Yamandú Orsi, y evalúa por estas horas enviar un representante al acto de trasmisión de mando.Fuentes de la embajada argentina en Uruguay confirmaron que todavía no recibieron precisiones sobre la conformación de la delegación argentina que estará en la ceremonia del sábado.La ausencia de los jefes de gobierno argentinos en las investiduras presidenciales en Uruguay es algo habitual, ya que la fecha establecida por la Constitución coincide con la fecha prevista para el inicio del período legislativo en la Argentina.Tanto la futura Cancillería como en el equipo cercano al presidente electo Orsi daba por descontado que sería improbable contar con la presencia de Milei en la asunción, más cuando el discurso del libertario ante el Congreso será por la noche, imposibilitando un viaje en las horas previas.Los esfuerzos a nivel bilateral se concentrarán, entonces, en lograr una cumbre presidencial en el corto plazo, teniendo como norte los estrechos lazos que guardan los dos países no solo en lo económico sino en lo histórico. “Vamos a ir al mejor flujo de diálogo posible, es impensable que no haya buen diálogo entre el presidente Milei y el presidente Orsi”, señaló el lunes el designado canciller, Mario Lubetkin.Milei estuvo en Uruguay el pasado diciembre en lo que fue su debut en la cumbre del Mercosur, ocasión en la que realizó una fuerte defensa de flexibilización del bloque y en la que amenazó con retirar a Argentina del mismo si no lograba avanzar en un acuerdo solitario de libre comercio con Estados Unidos.